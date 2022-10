Grifo, col Sudtirol Baldini conferma il 4-2-3-1 dopo una settimana a curare il mal di gol

Avanti col modulo di Como, in settimana lavoro nel migliorare l'efficacia in attacco: "Non bisogna pensare al nostro funerale"

Per la gara contro il Sudtirol, atteso domenica allo stadio Curi (ore 16.15) mister Baldini ha fatto la sua scelta: avanti col 4-2-3-1, con il quale ha visto una squadra più equilibrata a Como, nonostante la sconfitta, rispetto alla difesa a tre provata contro il Pisa in cui, ha detto, “ho visto cose che non mi sono piaciute”.

Quanto agli interpreti, soprattutto gli esterni dei tre dietro la punta centrale, molto dipende dalla condizione dei giocatori. Manca Matos, appena operato, il cui rientro è previsto tra un paio di mesi.