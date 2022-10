Il Grifo riparte dalla difesa orfana degli epurati

A Reggio Calabria Castori torna con il reparto a tre, con Sgarbi che recupera | Rimasti a Perugia Angella e Rosi

L’esclusione per motivi disciplinari di Rosi e Angella, non convocati da Castori per la trasferta di Reggio Calabria, spinge il tecnico di San Severino Marche a rischiare la presenza di Sgarbi, al rientro dall’infortunio, che sarà schierato titolare nella difesa che torna a tre, dopo la parentesi con Baldini in panchina. Sgarbi completerà il reparto arretrato con Curado, al centro della difesa, e Dell’Orco.

Partito insieme al gruppo Kouan, nonostante la multa per il gesto della maglietta del Grifo gettata a terra, una volta sostituito nella gara contro il Sudtirol.