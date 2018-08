Il Grifo parte a Brescia, diretta su Rai 2

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Questa sera il Perugia di Nesta apre il campionato 2018/19 di Serie B scendendo in campo alle 21 al Rigamonti contro il Brescia. I tifosi del Grifo potranno vedere la partita in Diretta su Rai 2 (telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Alberto Bollini), oltre a coloro che hanno effettuato l’abbonamento con la piattaforma Dzn. La sfida tra due squadre ambiziose e con lunghi trascorsi in Serie A è stata infatti scelta come partita di cartello per essere trasmessa dalla Rai, nella stagione dello spezzatino tra web e tv.

La squadra di Nesta, dopo gli importanti rinforzi arrivati nell’ultima settimana, è accreditata dagli esperti tra le formazioni che possono puntare ai playoff e magari al colpaccio per la conquista della massima serie.

Così come gli uomini di Suazo, all’esordio in una panchina professionistica dopo l’esperienza nelle formazioni giovanili. I bookmakers danno però più fiducia alle Rondinelle, confidando nel fattore campo: la vittoria del Brescia è infatti pagata 2,25, mentre il successo dei Grifoni 3,45 (3,15 il pari). Il pronostico pende a favore dei padroni di casa, dunque, ma la partita è apertissima, come è del resto consuetudine nel campionato di Serie B.

Che conta tra le favorite quattro formazioni: Il Benevento, il Crotone e il Verona, che tenteranno subito di tornare nella massima serie, e la corazzata Palermo, che lo scorso anno ha fallito la vittoria nei playoff dopo la discussa partita di Frosinone, con la panchina dei padroni di casa a fare melina gettando palloni in campo per interrompere le controffensive avversarie.

Dopo le cessioni eccellenti dell’estate, tra cui quella del bomber Samuel Di Carmine, il popolo del Grifo si è animato con alcuni arrivi eccellenti, come quelli del portiere Gabriel e dei difensori Gyomber ed El Yamiq, ed i ritorni di Moscati, Verre e soprattutto del nordcoreano Han a guidare l’attacco.

Già da stasera a Brescia (ore 21, Rai 2), vedremo quali potranno essere le ambizioni di questo nuovo Grifo.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa