Il folignate Marco Giulietti nuovo amministratore unico di Sviluppumbria

E’ Marco Giulietti, Amministratore delegato di ISA con una vasta esperienza nel campo dell’internazionalizzazione, il nuovo Amministratore unico di Sviluppumbria: lo ha nominato all’unanimità, su proposta del Presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli, l’assemblea ordinaria di Sviluppumbria che si è riunita oggi.

Il presidente Paparelli, anche a nome della Giunta regionale, ha espresso al nuovo Amministratore unico “gli auguri di buon lavoro” ed ha rivolto un “sentito ringraziamento al Consiglio d’amministrazione di Sviluppumbria e al suo presidente Gabrio Renzacci per la preziosa attività svolta in questi sei anni. Una attività – ha detto – che ha portato l’Agenzia sempre più a caratterizzarsi come strumento importante a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese umbre ed a sostegno dell’economia regionale, come dimostrano gli ottimi risultati raggiunti dall’Umbria nel settore dell’export. Ora – ha aggiunto il presidente – il testimone passa nelle mani di un giovane imprenditore che saprà dare continuità al positivo lavoro svolto in questi anni. Giulietti vanta infatti un ottimo curriculum ed importanti esperienze nell’ambito dell’internazionalizzazione. Giulietti – ha concluso il presidente -, seguendo la correttezza istituzionale che come Giunta regionale stiamo seguendo in tema di nomine in questo particolare frangente, rimarrà in carica un anno”.

Curriculum: Marco Giulietti, nato a Foligno nel 1974, è dal 2005 amministratore delegato ISA, azienda di oltre 700 dipendenti che opera nel settore della refrigerazione professionale e degli arredamenti per pubblici esercizi con una quota export che supera il 70% in 101 Paesi. Entra in Azienda nel 1995; dopo un’esperienza presso la filiale ISA in Inghilterra ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel settore commerciale estero fino a diventarne responsabile nel 1998. Nel gennaio 2001, a seguito dell’acquisizione della Tasselli di Mantova, brand di riferimento nell’ambito delle attrezzature refrigerate per supermercati, viene nominato responsabile della divisione.. Nel 2005 assume l’incarico di direttore generale ISA. Recentemente ha perfezionato la sua formazione presso la London Business School Senior Executive Program. Tra gli altri incarichi attualmente rivestiti dal 2014 è Presidente Umbria export, dal 2017 è nel Consiglio Direttivo ACOMAG, e dallo scorso anno è membro del Consiglio di presidenza Confindustria umbra con delega all’internazionalizzazione.

