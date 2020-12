Il feretro di Paolo Rossi al Curi, l’omaggio dei tifosi e delle autorità VIDEO

Le forze dell’ordine schierate in omaggio fuori dal Curi ad accompagnare Paolo Rossi nell’ultimo ingresso in quello che, per una stagione, è stato il suo stadio. E tanti tifosi del Grifo ad intonare cori per l’eroe del Mundial 82.

La moglie, la giornalista perugina Federica Cappelletti, che stringe a sé le due figlie. “Orgogliosa di essere perugina” ha scritto Federica nella sua pagina Facebook, a commento del video che testimonia l’amore di Perugia per il campionare scomparso prematuramente all’età di 64 anni.

L’ARRIVO DI ROSSI AL CURI – VIDEO

Poi il feretro sull’erba del Curi. Dopo Vicenza, la squadra che lo lanciò nel calcio italiano e dove sono stati celebrati i funerali, la tappa a Perugia, città alla quale Paolo Rossi era rimasto molto legato per motivi sportivi e di cuore.

Un ultimo viaggio di Paolo Rossi attraverso quell’Italia alla quale ha regalato la gioia della Coppa del Mondo, insieme agli altri Azzurri dello splendido gruppo di Bearzot. Un successo ricambiato oggi dall’Italia sportiva e non solo attraverso questa testimonianza d’amore.

Giorni di lutto e di commozione, segnati purtroppo dall’ignobile gesto dei ladri che, nel giorno dei funerali di Paolo Rossi, hanno profanato la casa del campione e della sua famiglia.