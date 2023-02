Il “Don Quijote” in spagnolo al Teatro Nuovo incanta gli studenti di Spoleto

En un lugar de la Mancha.… inizia l’avventura di uno dei più celebri personaggi della letteratura spagnola Don Quijote, protagonista dell’omonima opera di Miguel de Cervantes.

La irrefrenabile passione per i romanzi cavallereschi, di cui era fervido lettore, conduce il nobile Alonso Quijano a confondere la realtà con il mondo della letteratura, tanto da convincersi di essere un cavaliere errante con il nome di “Don Quijote de la Mancha” paladino della pace, dell’onore e dei diritti dei deboli.

Come i prodi guerrieri da lui tanto amati Alonso ha bisogno di un cavallo, Rocinante, di uno scudiere, Sancho Panza e di una nobildonna da amare e per cui combattere, Dulcinea.

La compagnia di Mater Lingua parte da Cervantes per raccontare un improbabile e pirandelliano dialogo tra lo scrittore ed i suoi personaggi in un intreccio di trascinanti emozioni e sentimenti che lottano e si scontrano per farsi spazio nell’animo umano.

A rappresentarli due personaggi Don Quijote y Sancho Panza che, come due facce della stessa medaglia, incarnano l’eterno dualismo tra la follia che tutto trasfigura e idealizza e la più terrena realtà.