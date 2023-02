Confartigianato Spoleto, confronto tra studenti e imprese all'Itcg "Spagna" - Tuttoggi

Il confronto tra i relatori è stato animato e molto interessante, con ciascuno di loro che ha avuto l’opportunità di parlare del proprio settore di riferimento e delle sfide che l’imprenditoria locale deve affrontare per rimanere competitiva.

Fabio Mattioli, titolare della Carrozzeria Mattioli e Presidente Confartigianato Spoleto – Valnerina, ha sottolineato l’importanza dell’informatica e della digitalizzazione nel settore automotive, sottolineando come l’adozione di gestionali avanzati possa aiutare le imprese a misurare e migliorare le loro prestazioni.

Raffaella Ricci, titolare del liquorificio IBBUR, ha invece parlato dell’importanza di puntare su prodotti premium, rinunciando alla logica della produzione di massa, e di come questo approccio possa aiutare le imprese a differenziarsi e ad aumentare la propria redditività.

Alessandra Ricci, dottoressa commercialista, ha affrontato il tema dei costi e della marginabilità, sottolineando l’importanza di gestire con attenzione i costi per ottenere una maggiore redditività.

Sandro Martini, titolare della Martini Marmi, ha invece raccontato la sua esperienza di startup, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della creatività per creare nuovi mercati e opportunità di business.

Anna Podda, del salone New Concept, ha invece parlato della moda del momento e di come sia importante inseguire i propri sogni per avere successo nel mondo dell’imprenditoria.

Emanuele Baldini, di Argentina mode, ha sottolineato l’importanza dello sport anche per un imprenditore, come strumento per mantenere una buona salute e un buon equilibrio mentale.

Infine, Edoardo Magnotta, senior advisor in marketing e corporate development, ha parlato di marketing, focalizzandosi sul tema del brand e dell’esperienza cliente.

L’assessore Giovanni Paroli, nella sua conclusione, ha sottolineato come Spoleto possa essere considerata un brand grazie al festival dei due mondi, ma come sia necessario mantenere alta la qualità delle iniziative e delle attività per continuare a far conoscere il territorio e le sue eccellenze.

In generale, l’incontro ha rappresentato un’opportunità importante per riflettere sullo stato dell’imprenditoria locale e sulle sfide che essa deve affrontare per rimanere competitiva. L’interazione tra i relatori e i giovani presenti all’evento è stata particolarmente vivace e interessante, dimostrando come sia possibile avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’imprenditoria e della creazione di valore.