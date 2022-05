Il contadino (di Terni) cerca moglie, Nicolò Diamanti sarà il 'gigante buono' del reality - Tuttoggi

Il contadino e…le donne

Con il sogno di ricavare un ristorante, un salone per feste e due appartamenti da un casale che si trova sul suo terreno, Nicolò ha le idee chiare anche sulle donne: “Mi piace una ragazza che sia semplice e il più wild possibile; avventurosa, grintosa e determinata. Sono vecchio stampo; mi piace il corteggiamento e che ognuno abbia il suo ruolo. Quando sono innamorato sono un cucciolotto. Sono convinto che partecipare a questa esperienza sarà una giusta occasione per trovare una persona come me appassionata a questo tipo di vita. Mi ritengo di essere una bella persona e già questa…mi pare una bella offerta”.

I contadini cerca moglie in gara

Il contadino cerca moglie saranno: Dario, agricoltore e allevatore di bovini di razza marchigiana, ha 32 anni e vive in provincia di Recanati; Lorenzo, 29 anni, dirige l’azienda agricola di famiglia sulle montagne della Val di Pejo in Trentino; Alessandro, 32 anni, produttore di frutta e verdura ad Atzara in Sardegna, uno dei borghi più belli d’Italia. Stefano, 47 anni della provincia di Lecce, meglio noto come “Patata Joe”, coltiva con passione patate e ulivi nella sua azienda agricola; Teodoro, 28 anni, nato in Alto Adige, dopo aver vissuto a Firenze ha realizzato il suo sogno, trasferendosi in un casale in Toscana dove coltiva canapa; Enrico, 23 anni, per tutti “Il Nol”, allevatore della Val di Fassa, a 15 anni ha comprato la sua prima mucca e da allora non si è più fermato; Michele, 41 anni della provincia di Salerno, dopo aver provato il lavoro in fabbrica ha deciso di ritornare ad una vita più a contatto con la natura e gli animali, creando una sua azienda agricola. E infine, Nicolò, 27 anni, vive nelle campagne di Terni dove con determinazione porta avanti la sua azienda agricola.