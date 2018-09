Il Comune di Foligno cerca altri 2 dipendenti

Dopo gli avvisi pubblici per 8 lavoratori (qui tutte le informazioni e i profili richiesti), il Comune di Foligno rende noto di aver emanato anche un altro bando per altri 2 dipendenti.

Il Comune di Foligno ha infatti pubblicato avvisi di manifestazione di interesse per l’assunzione di 2 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, categoria C. Si tratta di 1 istruttore amministrativo, da destinare all’area servizi generali – riservato al personale assunto ai sensi della legge 61/1998 e risultato idoneo nei concorsi di cui all’art. 6-ter della legge 365/2000. L’altro avviso interessa 1 istruttore servizi relazioni esterne da destinare all’area sviluppo economico – riservato al personale assunto ai sensi della legge 61/1998 e risultato idoneo nei concorsi di cui all’art. 6-ter della legge 365/2000. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 5 ottobre prossimo, per entrambi gli avvisi.

