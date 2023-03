Il Comune condona vecchie cartelle esattoriali | “Regalo agli evasori”

Annullati i debiti dal 2000 al 2015 fino a mille euro | Tizi (M5s): provvedimento iniquo

Il Comune di Perugia condona le vecchie cartelle esattoriali, fino a mille euro. Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il provvedimento consentito dalla legge di bilancio nazionale, relativa alle cartelle iscritte a ruolo nel periodo 2000-2015. Crediti – quelli relativi all’area riservata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione – per un importo complessivo di 10 milioni 338mila euro, in gran parte considerati ormai inesigibili.

Un regalo agli evasori ed un disincentivo alla correttezza, secondo la capogruppo del Movimento 5 stelle, Francesca Tizi: “Il messaggio che passa è: gli onesti sono fessi! Ciò rammarica e crea sconforto, perché non solo la somma è cospicua, ma le motivazioni e giustificazioni della scelta sono tutt’altro che meritevoli e disincentivano i cittadini onesti. È, dunque, profondamente ingiusto – conclude Tizi – accogliere questa possibilità concessa ai Comuni dalla legge di bilancio nazionale, una legge iniqua, che tutela gli evasori e volta le spalle a famiglie ed imprenditori in difficoltà tagliando il reddito di cittadinanza. Il M5S non accetta questa ideologia che mostra il precipizio sociale ed economico in cui ci stanno trascinando”.