Il Centro pari opportunità trasloca

Il Centro per le pari opportunità trasloca. Proprio in questi giorni si sta provvedendo a liberare la sede di via Cacciatori delle Alpi.

“Ci scusiamo in anticipo per eventuali disservizi – comunicano dal Centro per le pari opportunità – in particolare riguardo le comunicazioni, dovuti a temporanee interruzioni di linea telefonica e internet“.

Il trasloco presso la nuova sede (a Palazzo Danzetta, in via Mazzini 21) sarà presumibilmente portato a termine entro questa settimana: sarà comunicata prontamente la ripresa della piena e normale operatività di uffici e servizi.

