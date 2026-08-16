Immunoterapia con anticorpi bispecifici: avanguardia a oncoematologia di Terni - Tuttoggi.info

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Immunoterapia con anticorpi bispecifici: avanguardia a oncoematologia di Terni

Redazione

Immunoterapia con anticorpi bispecifici: avanguardia a oncoematologia di Terni

“Il trattamento è un passo avanti nella capacità di offrire cure innovative e altamente specialistiche" spiega il professor Liso
Dom, 16/08/2026 - 16:05

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“Il trattamento – spiega il professor Liso – rappresenta un ulteriore passo avanti nella capacità della nostra azienda di offrire cure innovative e altamente specialistiche. Si tratta di un risultato che nasce dalla collaborazione tra diverse professionalità e dalla volontà condivisa di mettere a disposizione dei pazienti le più avanzate opportunità terapeutiche sviluppate dalla ricerca scientifica”.

L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni compie un passo avanti nel trattamento immunoterapico: è ufficiale la presa in carico integrale in tutte le fasi di trattamento dei pazienti sottoposti a immunoterapia con anticorpi bispecifici. Si tratta di una delle più innovative strategie terapeutiche oggi disponibili nel campo dell’oncoematologia.

Gli anticorpi bispecifici sono il risultato di anni di ricerca scientifica internazionale e consentono di indirizzare in modo mirato il sistema immunitario contro le cellule tumorali, offrendo ai pazienti nuove prospettive di cura e significativi vantaggi in termini di efficacia terapeutica, qualità di vita e accessibilità ai trattamenti più avanzati. Risultato reso possibile grazie a un percorso assistenziale altamente integrato e multidisciplinare, che ha coinvolto numerosi professionisti medici, infermieri e operatori sanitari del Santa Maria.

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