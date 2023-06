Il centro di Perugia senz’acqua per un notte: orari e vie interessate

Umbra Acque, lavori urgenti alla rete idrica, stop all'erogazione dalle 23 di giovedì alle 6 di venerdì

Il centro di Perugia senz’acqua per una notte, dalle 23 di giovedì 15 alle 6 di venerdì 16 giugno. Questo, comunica Umbra Acque, per consentire lavori urgenti ed indifferibili sulla rete idrica di distribuzione.

Le vie interessate:

Via San Francesco, Via del Poggio, Via della Siepe, Via della Lucertola, Via dell’Arco, Via della Tartaruga, Via Armonica, Piazza San Paolo, Via San Paolo, Via Francolina, Via Guardabassi, Via Santo Stefano, Via Vincioli, Via dell’Acquilone, Via della Pernice, Via del Cotogno, Via del Verzaro, Piazza Morlacchi, Via del Naspo, Via Tiberi, Via degli Offici, Via della Stella, Piazza Cavallotti, Via Ulisse Rocchi, Piazza Ansidei, Via Baldeschi, Via delle Cantine, Via Maestà delle Volte, Via Ritorta, Via Fratti, Via dei Priori nel tratto da Corso Vannucci a Via Fratti, Via Bartolo, Piazza IV Novembre, Via della Gabbia, Via Vermiglioli, Via Sant’Agata, Via del Dado, Via dell’Orso, Via Boncambi, Via Scura, Via delle Streghe, Via della Luna, Via della Sapienza, Via del Bufalo, Via del Sette, Via Larga, Via Cesare Caporali da intersezione Via Bonazzi fino a Via della Sapienza, Via del Pozzo, Via Bonazzi, Via Grecchi, Corso Vannucci Civici dispari, Piazza Italia lato Hotel Brufani civici dal 10 al 20 (tutto il lato Hotel Brufani), Via Sant’Ercolano, Via Oberdan, Via della Rupe, Piazza Matteotti Civici pari, Piazza Matteotti da intersezione Via Calderini a Via S. Andrea, Via Calderini, Via Alessi, Via dei Cartolari.

Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445.