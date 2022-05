Il 17 maggio a Perugia il concerto dell'orchestra degli strumenti riciclati - Tuttoggi

Il 17 maggio 2022 alle 18 nel teatro Giovanni Paolo II dell’oasi di Sant’Antonio in via Canali a Perugia andrà in scena il concerto dell’Orquesta de instrumentos reciclados Yukyty Cateura formatasi nella scuola di musica dei Frati Cappuccini di Asunción, Paraguay. Dieci elementi dei 21 che compongono il noto gruppo musicale dell’orchestra degli strumenti riciclati saranno in tour in Italia facendo tappa a Perugia.

Con questa scuola di musica – si legge in una nota stampa – i frati Cappuccini di Asunción lavorano per la promozione umana e spirituale dei giovani della comunità Yukyty Cateura cercando di fornire un’alternativa alla vita di strada e alla droga. L’attività legata alla musica è un tramite per raggiungere le famiglie e i giovani che vivono ai margini delle discariche ai quali i frati offrono sostegno pratico, vicinanza spirituale e assistenza medica.