Il 16 novembre a scuola di didattica innovativa digitale presso l’“Allievi-Sangallo” di Terni - Tuttoggi

Al centro dell’attenzione il PNRR Piano Scuola 4.0

Durante l’incontro si discuterà su come il PNRR Piano Scuola 4.0 possa rappresentare l’occasione per rinnovare la didattica attraverso nuovi ambienti, nuove tecnologie e nuovi stili di apprendimento adeguati alle generazioni attuali e future.

L’ITT “Allievi-Sangallo” e il riconoscimento di Apple Distinguished School

L’evento sarà anche l’occasione per ripercorrere le tappe che hanno permesso all’ITT “Allievi-Sangallo” di

ottenere il riconoscimento di Apple Distinguished School (ADS). Le ADS sono scuole individuate dalla Apple come centri di eccellenza a livello globale, che attraverso una didattica innovativa aiutano ragazze e ragazzi a sviluppare le proprie doti di leadership.



Nel pomeriggio due workshop tenuti da docenti Apple certificati

L’ITT, inoltre, aprirà le porte di alcune aule laboratoriali a tutti i partecipanti che avranno modo di osservare in prima linea come le idee abbiano preso forma negli ambienti dell’istituto.

Nel pomeriggio, poi, sarà possibile partecipare a due workshop tenuti da docenti Apple certificati, che mostreranno come la tecnologia possa essere messa al servizio della didattica al fine di creare un apprendimento personalizzato, inclusivo e stimolante per le nuove generazioni di studenti. Al termine dei seminari verrà rilasciato l’attestato di partecipazione all’evento.