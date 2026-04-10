I venti di guerra non fermano Cucinelli: "Messo in atto ciò che abbiamo appreso con la pandemia" | I dati del primo trimestre - Tuttoggi.info

Crescita del +14,0% a cambi costanti e ricavi complessivi pari a 369,1 milioni di euro (+8,1% a cambi correnti) per la casa di moda Brunello Cucinelli, il cui Cda ha esaminato i dati di fatturato del primo

trimestre 2026.

Eccellente performance del canale Retail, in aumento del +20,1% a cambi costanti e molto positivo il contributo del canale wholesale, in crescita del +4,3% a cambi costanti.

Andamento molto favorevole in tutte le aree geografiche: crescite a cambi costanti pari al +20,3% in America, +4,4% in Europa e +17,8% in Asia, nonostante la guerra in Medio Oriente.

Le collezioni “più belle di sempre”

I risultati del trimestre, con una crescita omogenea nei primi tre mesi dell’anno, gli ottimi sellout della collezione Primavera-Estate attualmente nei negozi, e la raccolta ordini delle collezioni Uomo-Donna Autunno-Inverno 2026 – definite “forse le più belle di sempre” dalla stampa specializzata e dai principali buyers mondiali – ci permettono di guardare con fiducia all’intero anno 2026.

Questi elementi molto positivi, insieme all’immagine solida e alta del brand a livello globale e

al posizionamento nel segmento del lusso più esclusivo, confermano una crescita attesa del +10% a cambi costanti nel 2026. Credendo fortemente nel nostro modello di business, prevediamo inoltre una crescita dei ricavi nell’intorno del +10% anche per l’anno 2027.

Cucinelli: coerenza e identità del nostro stile

Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di Moda ha commentato: “Il primo trimestre del 2026 si è chiuso con una crescita del fatturato del 14%, un risultato che possiamo senz’altro considerare ottimo. A livello globale, l’immagine “alta” del brand, posizionata nel segmento del lusso più esclusivo, si conferma molto solida e crediamo che viva il momento migliore della nostra storia. La coerenza e l’identità del nostro stile, del visual merchandising e di quel lifestyle che tanto desideriamo esprimere, ci appaiono vigorosi e dinamici dove i punti di riferimento restano invariati nel tempo: grande creatività, contemporaneità del prodotto, artigianalità, manualità ed esclusività. Confidiamo che i prestigiosi riconoscimenti ricevuti anche nel 2025 per la nostra identità di stile, unitamente alla diffusione del film nel corso del 2026, continueranno ad alimentare interesse, curiosità e allure attorno alla nostra Casa di Moda”.

“Messo in atto ciò che abbiamo appreso con la pandemia”

“In questo momento particolare per l’umanità – ha sottolineato Cucinelli – abbiamo messo in atto ciò che apprendemmo nel 2020 durante la pandemia e che mettemmo in pratica, cioè l’importanza e l’idea di chiarezza dei fondamenti della nostra impresa; il fatto che tutte le decisioni devono avere massima reversibilità, elasticità e flessibilità anche culturale, quasi quotidiane; e infine avere grande prudenza e pazienza, senza per questo perdere la giusta ambizione”.