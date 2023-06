I borghi da non perdere in Umbria - Tuttoggi.info

Quando si pianifica un soggiorno lontano da casa, è bene accertarsi di avere in valigia un kit per il pronto soccorso

Il polmone verde dell’Italia ha davvero tanto da offrire, sia in termini di paesaggi che di borghi. L’Umbria gode di un fascino unico, che trae origine dalle sue antiche tradizioni, dai borghi medievali sparsi sul territorio, dai siti archeologici etruschi, tra i più affascinanti al mondo. La sola Assisi attira migliaia di turisti e pellegrini ogni anno, curiosi di ripercorrere le orme dei santi più famosi del Belpaese: Santa Chiara e San Francesco. Ma quali sono i borghi dell’Umbria pronti a conquistare ogni visitatore? Scopriamoli insieme.

I borghi poco conosciuti che valgono una sosta

Nocera Umbra ha origini antichissime, sebbene la struttura attuale sia medievale. Da non perdere la trecentesca Chiesa di San Francesco, sede del Museo Civico e della Pinacoteca, la Cattedrale dell’Assunta e la neogotica chiesa di San Filippo. Ma tutto il borgo merita una visita, grazie anche alla presenza di una stazione termale nota fin dal ‘500. Ad agosto, il Palio dei Quartieri attrae migliaia di visitatori. Montefalco è un borgo pittoresco immerso tra uliveti e vigneti. Da questi ultimi si produce il celebre Sagrantino di Montefalco DOCG. Le mura medievali perfettamente conservate e gli antichi torrioni, hanno permesso al centro storico di mantenere il suo aspetto originario. Da non perdere la Piazza del Comune, quasi circolare, sulla quale si affacciano gli edifici più importanti. Il capolavoro assoluto di Montefalco, però, è la Chiesa-Museo di San Francesco, recante uno dei cicli pittorici più importanti dell’arte italiana, realizzato da Benozzo Gozzoli. Anche Todi ha tanto da offrire, a cominciare dalla pace e dalla serenità che vi si respira. Piazza del Popolo, poi, è un autentico gioiello. Sul lato corto figura la scala che conduce sul sagrato del Duomo, esempio notevole di architettura romanica. Al suo interno, invece, campeggia lo straordinario affresco del Giudizio Universale. Dalla città natale di Jacopone da Todi ci spostiamo a Vallo di Nera, presente nella lista dei Borghi più Belli d’Italia. Tra edifici medievali e scorci incredibili, l’abitato è celebre per la presenza della Casa dei Racconti, centro culturale ricco di documenti relativi alla letteratura tramandata oralmente.