Hub vaccinale Casagrande, studenti preparano rinfresco a cittadini e personale

A realizzare il rinfresco, nel fine settimana nel centro vaccinale, gli studenti dell'istituto alberghiero "Cesi - Casagrande" di Terni

Rinfresco a sorpresa nel fine settimana per i cittadini che si sono sottoposti a vaccinazione nell’hub vaccinale Casagrande, così come per tutto il personale ed i volontari. A realizzarlo gli studenti dell’istituto alberghiero “Cesi – Casagrande” di Terni.

L’iniziativa, molto apprezzata da tutti i presenti nella struttura di piazzale Bosco – circa 1600 nel corso della giornata di sabato -, è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione della direzione didattica e del corpo docente dell’istituto alberghiero che si conferma una realtà molto attiva nel contesto sociale cittadino e fortemente proiettata ed attiva all’esterno.

Gli studenti hanno ricevuto molti elogi dai tanti cittadini che, anche nella giornata di sabato, si sono recati nella palestra del “Casagrande” per ricevere la dose vaccinale e sono stati accolti da questa piacevole sorpresa.

Un’esperienza didattica utile per affinare tecnica e conoscenze, ma soprattutto un’esperienza di vita per crescere nel segno della solidarietà, della partecipazione, dell’impegno sociale e civile.

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 Massimo De Fino, la direttrice sanitaria Simona Bianchi, il direttore amministrativo Piero Carsili e il direttore del distretto di Terni Stefano Federici, che ha promosso e coordinato l’iniziativa, rivolgono un sentito ringraziamento ai ragazzi e alle ragazze che hanno dimostrato un gran cuore e offerto, in una giornata festiva, il loro contributo di vicinanza ai professionisti in prima linea per centrare l’obiettivo dell’immunità di comunità per cancellare presto e definitivamente il virus che ha segnato i territori e la popolazione.