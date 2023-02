Hub Hotel, albergo gestito da Diocesi apre a marzo con le "prime" 31 camere - Tuttoggi

Con l’apertura della struttura si chiude così la prima fase dei lavori previsti dal progetto, dopo profondi e impegnativi interventi di ristrutturazione ed efficientamento. Naturalmente, Hub Hotel sarà in continua evoluzione, sia dal punto di vista strutturale sia per quanto riguarda le attività ricettive, di accoglienza e ristorazione.

“Uno sviluppo – spiegano i responsabili della struttura – che si basa sulla filosofia che ha caratterizzato il progetto e gli interventi fin dall’inizio, cioè l’idea di mettere in connessione tra loro sia le persone, sia i valori del territorio. Un luogo che vuol essere ‘naturalmente accogliente’ da tutti i punti di vista. Ecco anche la motivazione del nuovo nome – Hub Hotel – che significa centro, snodo, fulcro e che, al tempo stesso, non perde le radici che si fondano sulla figura del vescovo Beniamino Ubaldi”

Si tratta di una struttura completamente rinnovata: le camere al momento sono 31 – che raddoppieranno quando sarà conclusa la seconda fase dei lavori – e il suo servizio di ristorazione è aperto anche al pubblico. Dunque reception, camere e ristorante saranno aperti a partire dal primo marzo mentre per giovedì 16 è già stato fissato un open-day per presentare Hub Hotel a tutti gli eugubini: durante la giornata, infatti, sarà possibile scoprire la rinnovata struttura dell’hotel attraverso visite guidate in piccoli gruppi.