Guttuso, Picasso e Magritte: al Ciac in mostra la collezione Marchini

La storia di Alvaro Marchini

La storia di Alvaro Marchini è stata scandita dall’impegno imprenditoriale e politico (comandante

partigiano, medaglia d’argento della Resistenza, cofondatore della società che editò “l’Unità”,

organo del Partito Comunista) e dalla passione per l’arte, che lo porta a collezionare e ad aprire

nel 1959 a Roma la galleria La Nuova Pesa, con sede, prima in via Frattina e dall’autunno 1961,

in via del Vantaggio. L’esperienza ricca e complessa nasce come tentativo cruciale di annodare e

promuovere un’idea di possibile prassi estetica all’insegna della figurazione.

La prima stagione

La prima stagione della galleria, tra il 1959 e il 1976, vede coinvolto un gruppo di artisti e

intellettuali, da Antonello Trombadori a Renato Guttuso, da Corrado Cagli a Pier Paolo Pasolini, da

Alberto Moravia a Carlo Levi, legati ad Alvaro Marchini da amicizia, oltre che da una familiarità

culturale e ideologica. Anche Simona e Carla, le due giovani figlie di Alvaro, partecipano

attivamente alla gestione della galleria. Chiusa La Nuova Pesa nel 1976, Alvaro Marchini continua

l’attività imprenditoriale e collezionistica sino alla morte, avvenuta il 24 settembre 1985.

Un mese dopo la figlia Simona, quasi a lenirne la perdita, apre una nuova galleria nella stessa città

e con lo stesso nome, ma nuovo indirizzo, via del Corso. In un’ideale continuità sentimentale, si

avvia a farsi testimone del proprio tempo sino a giungere ai nostri giorni.

L’impegno di Simona Marchini

“È sullo svolgimento della collezione a cura della figlia Simona Marchini – spiega il curatore Italo

Tomassoni – che sofferma l’attenzione della mostra di Foligno che si ricollega alla tradizione e alla

vocazione del CIAC che, dalla sua istituzione (2009), è impegnato sulle figure del contemporaneo.

L’area vasta sulla quale di affaccia il secondo tempo de La Nuova Pesa è frammentata e

frammentaria. Fuori da ogni assiologia, le strategie si adeguano alla retorica di un individualismo

sul quale pesa la tecnologia, il virtuale, la rete e tutto ciò che allontana il reale.

Simona Marchini, che incarna un tempo necessariamente altro, rispetto a quello del padre, dal

1985 al 2020 realizza quasi 250 esposizioni, uno spaccato del vero, del vissuto e di ciò che

sopravvive, soprattutto a Roma, di valori artistici dispersi e difficili. Scopre realtà creative portandosi

fuori tiro dal coinvolgimento ideologico che aveva caratterizzato l’attività del padre Alvaro. Evita le

correnti, privilegia liberamente il soggettivo, intercetta i lacerti di un’arte divenuta labile, volatile,

mutevole e che, tuttavia, rappresenta ciò che ‘passa’ l’esperimentazione estetica del suo tempo.

Tutto resta dentro il panorama fluttuante di opere prese nel gioco rituale dell’autoritratto. È come se

ogni lavoro si riflettesse su uno specchio che rimanda l’autore”.

Le opere in mostra

Il suggestivo percorso espositivo realizzato al CIAC ricopre tutto l’arco del Novecento fino ai giorni

nostri. L’esposizione segue in linea generale il criterio cronologico: insieme a una selezione dei

“classici” relativi alla fase storica della Collezione, documenta la nuova ricerca artistica che rivela

inedite soluzioni di figurabilità.

Il visitatore potrà ammirare, tra le altre, opere di Giacomo Balla, Georges Braque, Carlo Carrà,

Giorgio de Chirico, Filippo De Pisis, René Magritte, Pablo Picasso, Giorgio Morandi, Renato

Guttuso continuando poi con i lavori contemporanei di Carla Accardi, Luca Maria Patella,

Cesare Tacchi, Mimmo Jodice, Enrico Castellani, Stefano Di Stasio, Felice Levini, Vettor

Pisani, Maurizio Mochetti e Salvo. Tra gli importanti nuclei in mostra, si segnala una significativa raccolta dei disegni magistrali di George Grosz, Otto Dix e Scipione, che si potranno ammirare in dialogo con le opere pittoriche dei grandi maestri del Novecento. Particolarmente rara è inoltre l’esposizione dell’opera su tavola di Gino De Dominicis “Senza titolo”, facente parte della mostra che lo stesso artista realizzò nel 1996 nella galleria La Nuova Pesa, quando, oltre ad altre opere, espose l’installazione “L’Appeso”. Altrettanto rara in una mostra è l’opera “Senza titolo” di Jannis Kounellis, un olio su tela, metallo e coltello del 2013.

La mostra “Una storia nell’arte. I Marchini, tra impegno e passione” intende rendere omaggio a

chi ha dato testimonianza attiva della cura, della conservazione e della promozione dell’arte. Allo

stesso tempo offre l’occasione per riflettere sul Novecento, un periodo cruciale della nostra cultura.

In occasione della mostra è stato pubblicato un catalogo edito dall’Accademia Nazionale di San

Luca, con i testi introduttivi di Claudio Strinati, Segretario Generale dell’Accademia, Umberto

Nazzareno Tonti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, e Gianni Dessì, in

qualità di coordinatore, nonché i saggi dei curatori Italo Tomassoni, Fabio Benzi, Flavia Matitti,

Arnaldo Colasanti, una conversazione con Lucio Villari e le testimonianze di Carla e Simona

Marchini.