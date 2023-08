Guida contromano e rifiuta pure esami tossicologici, denuncia e addio patente - Tuttoggi.info

Alla 57enne è stato anche sequestrato il veicolo, oltre alla decurtazione record di ben 30 punti | Un 37enne è stato sorpreso a sorpassare pericolosamente in viale Europa, quest'ultimo la patente non l'aveva mai conseguita

Procedeva contromano lungo la trafficata via Piero della Francesca (nella foto), a Città di Castello, creando un enorme pericolo per l’incolumità degli altri automobilisti.

La segnalazione, poche sere fa, è arrivata direttamente dai cittadini, che hanno subito allertato la Polizia locale. Giunti sul posto gli agenti hanno intercettato la conducente del veicolo – una 57enne – che ha manifestato fin da subito sintomi da uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

La donna è stata quindi accompagnata al locale pronto soccorso ma, timorosa dell’esito positivo degli esami, si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Inevitabile sono scattati la denuncia all’autorità giudiziaria, il ritiro della patente di guida, il sequestro del veicolo ai fini della confisca e la decurtazione record di 30 punti sulla patente di guida.

Nei giorni scorsi, inoltre, in viale Europa, un 37enne è stato sorpreso dalla Polizia Locale a sorpassare in maniera azzardata una fila di veicoli. Alla richiesta di esibire i documenti l’uomo non è stato in grado di esibire la patente di guida poiché…mai conseguita! Oltretutto quest’ultimo era già stato fermato e denunciata mesi prima per patente falsa. Anche in questo caso è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria con sequestro del veicolo. Multata anche la proprietaria dell’auto per incauto affidamento.