A Gubbio tutto pronto per la Spartan Race, attesi oltre 5000 atleti | Le modifiche a traffico e sosta - Tuttoggi.info

A presentare la Spartan Race di Gubbio, stamattina (13 aprile) a Palazzo Pretorio, c’erano il sindaco Filippo Mario Stirati, l’assessore allo Sport e Turismo Gabriele Damiani, la Country Manager Spartan Race Italy Giulia Zomegnan e l’atleta Manuel Moriconi.

Zomegnan ha parlato di “numeri che ci riempiono di soddisfazione, al di là delle previsioni più ottimistiche che potevamo fare. Aspettiamo tanti gruppi, atleti all’esordio e già esperti. Ma anche tanti bimbi. Speriamo sia la prima di tante edizioni e che tutti possano passare due giorni indimenticabili”. Stirati ha invece sottolineato: “Puntiamo davvero tanto su grandi eventi come questo, dopo una Pasqua con numeri favorevolissimi. Ora siamo pronti a vivere questa due giorni, consapevoli certamente del fatto che anche i residenti saranno costretti a…una corsa a ostacoli. Si tratta però di sacrifici che vale la pena effettuare per la promozione della città. Stiamo in ogni caso cercando le migliori soluzioni per attenuare i disagi di tutti, anche in considerazione del fatto che in questo fine settimana si concentrano tante iniziative che cercheremo tutti insieme di gestire al meglio, confidando nella pazienza e nella disponibilità di ognuno”.

L’assessore Damiani ha sottolineato il tutto esaurito negli hotel del comprensorio, e anche il fatto che sono moltissimi pure gli eugubini iscritti : “Chiedo anche io pazienza a tutti, certo del fatto che buonsenso e collaborazione ci consentiranno di portare a casa ottimi risultati. Saluto davvero con piacere le migliaia di persone che in queste ore stanno arrivando in città, mi auguro che possano vivere al meglio questa competizione così speciale”. Moriconi ha parlato di “un sogno che si avvera: vedere la mia città ospitare lo sport che da anni seguo è davvero bellissimo. Fatico ancora a credere a quello che sta per succedere sabato. Ora ci auguriamo che tutto vada per il meglio, che il meteo ci assista, che gli atleti si divertano, che la città sappia apprezzare e amare lo spettacolo che sta per vivere e che possiamo, tutti, avere la migliore delle gare possibili”.

Le modifiche alla circolazione

Per consentire l’allestimento del percorso di gara e lo svolgimento della manifestazione, sono state stabilite le seguenti modifiche alla circolazione:

Divieto di transito e di sosta con rimozione dalle 5 di venerdì 14 alle 19 di domenica 16 aprile, nel Parcheggio dell’Ex-seminario (parte a parcometro)

Divieto di transito e di sosta con rimozione dalle 5 di venerdì 14 alle 19 di domenica 16 aprile in Via dei Consoli, Via Gattapone, Via della Zecca, Via San Giuliano, Via Baldassini, Via Felicchi, Piazza Remosetti e in tutti i vicoli afferenti a via dei Consoli. In via dei Consoli tornerà possibile il solo transito subito dopo la fine delle gare

Divieto di transito e di sosta con rimozione dalle 5 di venerdì 14 alle 19 di domenica 16 aprile in Piazza Giordano Bruno, Via Vantaggi, Via Cavour

Divieto transito e di sosta con rimozione dalle 5 di sabato 15 alle 19 di domenica 16 aprile in: Area San Martino: Via Gabrielli, Via del Camignano, Via Beccoli, Via del Fiume, Via del Popolo, Largo Migliorati, Via Capitano del Popolo, Via Ondedei, Largo Steuchi e comunque in tutti i vicoli afferenti a Via Gabrielli; Area Cattedrale: Via Appennino, Via del Monte, Via S. Ubaldo, Via della Cattedrale, Via Galeotti, Via Federico da Montefeltro e comunque in tutti i vicoli afferenti a Via Appennino e Via F. da Montefeltro; Area Toschi Mosca: Via Toschi Mosca, Via Tondi, Via del Camignano e comunque in tutti i vicoli afferenti a Via Toschi Mosca. Gli utenti del Centro Alzheimer potranno transitare.

Divieto di sosta con rimozione e divieto di transito in Viale del Teatro Romano, nel tratto compreso tra Viale Paruccini e Via Buozzi, su ambo i lati, dalle ore 5 di sabato 15 alle ore 19 di domenica 16 aprile

Divieto di transito dalle ore 8 di venerdì 14 alle ore 6 di lunedì 17 aprile, in via Cavour con chiusura del varco e della transenna

Chiusura del varco di Porta Castello dalle ore 5 di sabato 15 alle ore 6 di lunedì 17 aprile

Chiusura fisica di Porta Castello dalle ore 5 di sabato 15 alle ore 19 di domenica 16 Aprile