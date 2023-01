Gubbio, da metà gennaio molti parcheggi del centro diventeranno a pagamento - Tuttoggi

La regolamentazione come aree di sosta a pagamento è stata decisa – si legge nella deliberazione – “per la necessità di ricambio dei soggetti fruitori degli spazi a disposizione e per assicurare la rotazione della sosta in luoghi caratterizzati dalla presenza di numerosi esercizi commerciali e uffici pubblici solitamente frequentati da numerosi utenti i quali, a fronte di un costo non elevato, sono stati posti in condizione di poter fruire di un posto di sosta situato nelle immediate vicinanze rispetto al luogo di destinazione”.

Saranno esentati dall’obbligo del pagamento i veicoli al servizio di persone diversamente abili identificati dall’apposito contrassegno, i mezzi di soccorso e pronto intervento e appartenenti ad enti pubblici identificati da contrassegno o insegne e i veicoli degli organi di pubblica sicurezza.

Esenzione anche per i veicoli muniti di permesso di circolazione nella ZTL – per evitare che il pagamento giornaliero sia in contrasto con gli orari di chiusura della ZTL – per il Parcheggio Ex-Seminario (parte pavimentata), Via Falcucci, Piazza San Pietro e Parcheggio di Via di Fonte Avellana ma non per Largo San Francesco e Via Campo di Marte se non in possesso del permesso con tipologia “M”.

L’orario di vigenza della sosta a pagamento sarà dalle 8 alle 20 per i feriali nelle zone del centro storico, per i giorni feriali e festivi fuori dalla Ztl. La tariffa parte da un minimo di 0,60 centesimi per 30 minuti, un 1,20 euro per un’ora, 2,40 euro per due ore fino ad un massimo di 6 euro per 12 ore.

L’inizio della vigenza della regolamentazione nelle aree di sosta a pagamento avrà decorrenza precisamente dopo il 15 gennaio, dal secondo giorno successivo a quello in cui verranno completati, a cura della società concessionaria del servizio (la SIS – Segnaletica Industriale Stradale srl), tutti gli adempimenti necessari allo scopo. I proventi di spettanza del Comune di Gubbio derivanti dai parcheggi a pagamento saranno reinvestiti in interventi finalizzati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi ed al loro miglioramento nonché ad interventi per migliorare la mobilità urbana.