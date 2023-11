Guasto alla rete idrica, disagi in una vasta zona di Spoleto - Tuttoggi.info

Guasto alla rete idrica a Spoleto, interessata la zona da Passo Parenzi a Pontebari, compresa l'area Peep di San Nicolò

Disagi in una vasta zona di Spoleto dalla serata di martedì per un guasto alla rete idrica su cui sta intervenendo la Vus. I disservizi nell’erogazione dell’acqua nell’area che va da Passo Parenzi a Pontebari comprendendo anche San Nicolò potrebbero continuare per tutta la mattina di lunedì primo novembre.

Lo si apprende da un volantino della Valle umbra servizi che sta circolando sui social, in attesa di comunicazioni ufficiali.

“Si informa – vi si legge – che a causa di un guasto della rete idrica in Via della Repubblica, nella giornata odierna di mercoledì 1 Novembre 2023 nella fascia oraria 02:00-13:00 e comunque fine all’ultimazione dei lavori si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nell’erogazione dell’acqua nelle seguenti località:

Via Marconi (dalla rotatoria via Repubblica fino a Ponte Bari), Via Visso, Via Cascia, Via Norcia, Via Repubblica, Zona Peep S. Nicolò, Via Righi, zone limitrofe.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acquapotrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di opalescenza o torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Per informazioni è attivo il Numero Verde 800-663036.