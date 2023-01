Guasti alle linee elettriche e telefoniche: il sindaco scrive al Prefetto - Tuttoggi

Succede ad Assisi: nelle zone di montagna - e non solo - sono frequenti i disagi

Complice la neve ma anche incidenti imprevisti, è stata una settimana tremenda per le linee elettriche e telefoniche di Assisi. E siccome non è la prima volta che succedono i guasti e siccome soprattutto nelle zone di montagna il disagio è persistente, il sindaco Stefania Proietti ha scritto al prefetto “al fine di porre fine a una situazione inaccettabile che mantiene isolate per ore centinaia di persone”.

Nello specifico sono due le segnalazioni del sindaco: la prima è relativa alle frazioni di montagna in cui per tutta la settimana sono andate avanti sistemazioni alle reti elettriche che sono state interessate da un importante guasto a seguito della nevicata del 23 gennaio. Ma c’è anche “il problema della mancanza di rete di telefonia mobile e spesso anche fissa che si verifica con eccessiva frequenza nelle frazioni di montagna”.



Oltre ai guasti causati dal maltempo ci sono anche gli incidenti ai cavi della fibra: un disservizio dovuto ai lavori stradali che giovedì, ha isolato il centro storico con impossibilità di utilizzare internet e cellulari, “con grave danno e pregiudizio ad attività pubbliche e private”, scrive Proietti. “Anche di questo – conclude – ho interessato il Prefetto di Perugia al fine di contattare efficacemente i vertici delle società di telefonia per addivenire a una efficace soluzione del problema”.