Assisi, danneggiato un cavo della fibra: fuori uso fissi e cellulari - Tuttoggi

Telefoni muti, connessioni assenti: mattinata di disagi per numerosi utenti, Tim al lavoro per risolvere il problema

Un nuovo guasto paralizza le line telefoniche ad Assisi, dopo i guai e i disguidi legati al maltempo che avevano già mandato in tilt la rete elettrica e di conseguenza anche i telefoni durante i due giorni di neve intensa di inizio settimana. È la segnalazione di svariati utenti e cittadini.

Da questa mattina (26 gennaio 2023) alle 8 un non meglio precisato guasto ha paralizzato le linee fisse e mobili in tutto il centro storico di Assisi: impossibile connettersi ai dati, alla wi-fi o alle linee adsl, spesso le linee fisse sono mute, mentre le telefonate da cellulare vanno e vengono. Secondo le prime informazioni il disservizio interessa svariati gestori telefonici. Si tratterebbe di un danno provocato da terzi a un cavo in fibra con Tim che, da parte “lesa”, è al lavoro per risolvere il problema.