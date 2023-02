Gualdo Tadino, pianta caduta trancia cavo Enel | Disagi per utenze - Tuttoggi

Gualdo Tadino, pianta crolla su cavi Enel. Interruzione energia elettrica in via Otello Sordi. Sul posto Vigili del Fuoco e i tecnici Enel

Nella mattina di oggi, 5 febbraio, una pianta è caduta recidendo i cavi Enel. Il fatto si è verificato in via Otello Sordi, a Gualdo Tadino. Secondo quanto è stato possibile apprendere, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una pianta è franata su uno dei cavi elettrici presenti nella via, causando la momentanea interruzione dell’energia elettrica. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici dell’Enel, per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la fornitura dell’elettricità.