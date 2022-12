Gualdo Tadino, ecco la nuova Giunta | Jada Commodi assessore, Marco Parlanti vicesindaco - Tuttoggi

“Con l’intera Giunta Comunale -ha sottolineato Presciutti – diamo oggi il benvenuto al nuovo assessore Jada Commodi, che è una scelta fatta senza fretta con l’obiettivo di individuare la migliore figura possibile in questo momento. Oltre ad avere un trascorso politico importante, infatti, Jada è una persona che racchiude il dono della sintesi e la ricerca sempre della soluzione più positiva. Tra le sue deleghe, ne avrà anche una nuova, che è quella che riguarda il rilancio e la valorizzazione del Centro Storico“.

Il resto della Giunta resta invece invariato, con il nuovo vicesindaco Marco Parlanti, individuato e scelto in modo condiviso da tutti i colleghi asessori. “Di questo sono molto contento – ha aggiunto il sindaco – ed è la riprova che siamo una squadra coesa ed unita, pronta a lavorare, come sempre fatto fin qui, in modo serio e concreto anche in questo ultimo periodo di mandato”.

Di seguito la composizione della Giunta Comunale e le deleghe assegnate.

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe relative alle seguenti funzioni: Sanità, Protezione Civile, Manutenzioni, Ricostruzione, Giochi de le Porte.

“Ringrazio il Sindaco – ha dichiarato il neo Assessore Jada Commodi – per aver riposto in me la sua fiducia. Garantirò il massimo impegno per il bene di Gualdo Tadino, città dove sono nata e dove vivo”. “Voglio ringraziare il sindaco, la Giunta Comunale e il partito che rappresento – ha concluso il neo vicesindaco Parlanti – per avermi scelto per ricoprire la carica di secondo cittadino. Assumo questa carica con orgoglio e come un atto di responsabilità verso la nostra comunità. Mi impegnerò ancora di più per il bene di Gualdo Tadino”.