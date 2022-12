Sindaco su dimissioni Pasquarelli "Rispetto sua scelta politica" | Rimpasto "entro 48 ore" - Tuttoggi

Presciutti, che ha sottolineato come non faccia certo “salti di gioia” per “un rapporto umano venuto a mancare dopo ben 8 anni” – ha poi annunciato, dopo essersi confrontato con la maggioranza, che sarà in grado, “entro le prossime 48 ore” di comunicare alla città la nuova composizione dell’esecutivo con la redistribuzione delle deleghe.

“Ho preso un tempo congruo per riflettere su cosa fare, la maggioranza ha espresso piena fiducia nell’operato del sindaco – ha concluso Presciutti – Può succedere di non essere in sintonia su alcune questioni ma sappiate che io non ho cacciato nessuno…“.