Dimissioni vicesindaco, opposizioni in coro "Gualdo merita di conoscere verità" - Tuttoggi

Sull’addio del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Pd, in effetti, oltre ad essere mancate le spiegazioni dei diretti interessati, non sono state rivelate neanche le ragioni ufficiali di una decisione così improvvisa e di rottura, in una giunta che fino a poco tempo fa non aveva dato segnali di mal di pancia interni. A quanto pare, però, qualcosa non è andato, ma l’unica certezza su cui riflettere sarebbero le già “note” “divergenze politico amministrative” citate nella lettera di commiato dell’ormai ex vicesindaco.

“Il sindaco Presciutti – continuano le opposizioni – cerca di nascondere la crepa che si è aperta nella sua giunta parlando anche di ‘scelte personali’. Quali sarebbero queste ‘divergenze’ che hanno spinto Pasquarelli alle dimissioni dopo tre anni di amministrazione inoltrata del secondo mandato? Il sindaco la smetta di nascondersi dietro dichiarazioni di comodo e faccia chiarezza una volta per tutte”. Nessun indizio, inoltre, sembra ancora essere trapelato sul papabile successore…