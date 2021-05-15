Grifonissima, tutti gli atleti in gara

Domenica la gara per 500 corridori nel rispetto delle disposizioni anti Covid
Cinquecento atleti, di cui 134 donne e 366 uomini. Settanta squadre rappresentate, di cui le prime 10 rappresentano il 73% del totale partecipanti. Saranno loro a contendersi domenica 16 maggio l’edizione 2021 della Grifonissima. Un’edizione particolare, riservata soltanto a 500 atleti delle squadre, a causa della pandemia. Ma è comunque un’edizione della rinascita, dopo lo stop dello scorso anno.
I favoriti
Tra i partecipanti vi segnalo gli atleti Loitanyang Simon Kibet (vincitore nel 2018), Riccardo Passeri (vincitore nel 2010), Simone Falomi (vincitore nel 1996, 1999 e 2000), Francesca Dottori (vincitrice nel 2011), Paolo Garineri (vincitrice nel 2014). Insieme a loro Leonardo Grilli, Fabio Conti, Alessandro Terranova, Michela Pannacci, Filippo Ferri, Giulio Angeloni, Federica Poesini e Emanuela Varasano costituiscono il lotto dei probabili vincitori della 40esima edizione della Grifonissima.
ACCARDO
DONATELLA
ATLETICA AVIS PERUGIA
AGOSTINELLI
SIMONE
ATLETICA WINNER FOLIGNO
AIELLO
LUCA
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
ALFIERI
VINCENZO
ASD POL. CHIANCIANO
ALIMENTI
ANDREA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
ALLEGRUCCI
FABIO
GUBBIO RUNNERS
ALOISI
ANDREA
A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI
ALUNNI PINI
MARCO
ATLETICA IL COLLE ASD
AMBROGIONI
MICHELE
ATLETICA WINNER FOLIGNO
ANDREUCCETTI
RICCARDO
G.S. POLI – PODI A.S.D.
ANGELONI
ANNARITA
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
ANGELONI
GIULIO
#ILOVERUN ATHLETIC TERNI
ANSUINI
SANDRA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
APREA
DOMENICO
VALORE SALUTE FORTI E VELOCI
AQUILINO
LORENZO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
ARCELLI
ANDREA
ATLETICA AVIS PERUGIA
ARCELLI
FABRIZIO
ATLETICA AVIS PERUGIA
AVENOSO
MASSIMO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BACCHIOCCHI
ALESSANDRO
ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
BACINO
GUIDO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
BAJRA
VLADIMIR
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
BALDACCI
LUCIA
ATLETICA UMBERTIDE
BALDASSARRI
FABIO
ATLETICA AVIS MAGIONE
BALDELLA
DONATELLO
RUNCARD
BALDONCINI
SERGIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BALDONI
DAMIANO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BALDUCCI
DANIELE
FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD
BALUCANI
DAVIDE
ATLETICA AVIS MAGIONE
BANDINI
NICOLO’
ATL. CASTELLO
BANELLI
LUCA
PODISTICA IL CAMPINO
BARBALINARDO
MARCO
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
BARBERINI
MICHELA
ATLETICA AVIS PERUGIA
BARGELLINI
LORENZO
ASD ATLETICA TAINO
BARILARI
LUCA
PODISTICA AVIS DERUTA
BARLOZZI
GIOI
ATLETICA AVIS MAGIONE
BAROLA
SILVIA
ATLETICA IL COLLE ASD
BARTONI
MANUELA
A.S.D. APERDIFIATO
BASTIANELLI
SILVIA
ATLETICA AVIS PERUGIA
BASTIANINI
VALENTINA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BATINI
ANDREA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BATORI
GIAMPAOLO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
BELLERI
PAOLO
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
BELLEZZA
GUIDO
ATLETICA AVIS PERUGIA
BELLI
MILENA
ATLETICA IL COLLE ASD
BELLONI
GIANLUCA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
BELLUCCI
ELEONORA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BENEDETTI
GIULIANO
ATLETICA AVIS PERUGIA
BERARDI
ANTONIO
ASD WELOVEINSULINA TEAM
BERNASCONI
MIRKO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BERTINELLI
ANGELA
CDP ATLETICA PERUGIA
BERTOLINI
ADEMARO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BEVILACQUA
MARIANNA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
BEVILACQUA
STEFANIA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
BIAGINI
ANDREA
ATLETICA AVIS MAGIONE
BIAGIONI
MASSIMO
ASD ATLETICA TAINO
BIAGIONI
RICCARDO
ATLETICA AVIS PERUGIA
BICORGNI
ALFREDO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
BIGARINI
FLAVIA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BINACCI
MASSIMO
ATLETICA AVIS PERUGIA
BIONDO
ANGELO
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
BISOGNI
DOMENICO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
BIZZARRI
BARBARA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
BOLDRINI
MARCO
ATLETICA UMBERTIDE
BOLDRINI
NADIA
ATLETICA IL COLLE ASD
BORDONI
MARIA RITA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
BORGIONI
FABIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BORIOSI
FRANCESCA
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
BORIOSI
FRANCESCO
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
BORIOSI
GUALTIERO
A.S.D. GRIFONISSIMA
BORRI
PAOLO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BOTTOLONI
RAFFAELE
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
BRACARDI
PAOLO
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
BROCCA
LUCA
ATLETICA AVIS PERUGIA
BROCCOLETTI
MIRKO
RUNCARD
BRUFANI
ANNA
ATLETICA IL COLLE ASD
BRUNELLI
ALESSIO
AMATORI PODISTICA TERNI
BRUNETTI
CARLO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
BRUNORI
DANIELA
ATLETICA AVIS PERUGIA
BUCINI
STEFANO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BUDRONI
GIOVANNI
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BULTRINI
MICHELE
G.S. CAT SPORT ROMA
BURANI
DAVID
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BUSIRI VICI
MICHELE
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BUSTO
MARCO
GUBBIO RUNNERS
CABIDDU
GIOVANNI BATTISTA
ATLETICA AVIS PERUGIA
CACIONI
MARCO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CAFORIO
GIUSEPPE
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CAGINI
LUCIO
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CALANDRA
ENRICO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CALANDRI
ENRICO
2S ATLETICA SPOLETO
CALDARELLI
MICHELE
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CALDARONE
TIZIANO
ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR
CALIGIANA
DANIELE
RUNCARD
CALLEGARI
FRANCESCO
RUNCARD
CAMBIOTTI
MAURO
ATLETICA AVIS PERUGIA
CAMILLONI
LIVIO
TX FITNESS S.S.D. ARL
CAMPAGNOLI
ANDREA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CAMPOMAGGI
MARCO
UPR MONTEMARCIANO ASD
CANAPARI
FRANCESCO
TX FITNESS S.S.D. ARL
CANCELLONI
MARCELLO
ATLETICA AVIS PERUGIA
CANNAVICCI
DOMINIQUE
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CANNISTRARO
GINO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CANNONI
MIRKO
ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF
CANONICO
MARCO
ATLETICA AVIS MAGIONE
CANTARINI
DOMENICO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
CANTINI
LUCIANA
ATLETICA AVIS PERUGIA
CANTONI
SAMANTA
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
CAPACCI
STEFANIA
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
CAPOCCIA
ANDREA
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
CAPORALETTI
FRANCESCO
ATLETICA IL COLLE ASD
CAPORICCI
BENEDETTA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CARANCI
COSIMO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CARBONARI
ELISABETTA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CARDAIOLI
DANILO
ATLETICA IL COLLE ASD
CARDINALI
TOMMASO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CARFAGNA
LINDA
GUBBIO RUNNERS
CARLINI
STEFANO
ASD POL. CHIANCIANO
CARNEVALI
ALESSANDRO
ATLETICA AVIS PERUGIA
CAROCCI
MATTIA
ATLETICA AVIS PERUGIA
CASINI
VINCENZO MARIA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CASTELLANI
GIOVANNI
ATLETICA IL COLLE ASD
CASTELLINI
GIANNI
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CAVALLUCCI
VALENTINA
ASSISI RUNNERS ASD
CECILI
PATRIZIO
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
CELLAMARE
ANTONIO
ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO
CENCI
ALESSANDRO
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CERAMI
DANIELE
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CEROLINI
FRANCESCO
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
CERRETANI
FRANCESCO
ASD POL. CHIANCIANO
CESARETTI
LORELLA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CESARO
MARCO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CHIACCHIERA
MARCO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CHIOCCHI
VALENTINA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CHIOCCOLONI
MASSIMILIANO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CHIODINI
ANDREA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CIACCASASSI
FEDERICO
ATLETICA AVIS MAGIONE
CIAMBOTTINI
MARCO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CIANCALEONI
GIOELE
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CIANCALEONI
MAURO
ATLETICA IL COLLE ASD
CIANI
ANDREA
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
CIBRUSCOLA
FILIPPO
A.S.D. APERDIFIATO
CICIONI
ROBERTO
ATLETICA AVIS PERUGIA
CICOGNOLA
SILVIA
ATLETICA IL COLLE ASD
CINTI
GIANNI
ATLETICA AVIS MAGIONE
CIRICIOFOLO
MARTINA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CITTADINI
SIMONE
ATLETICA AVIS MAGIONE
CIUCCI
MARIELLA
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CIURNELLI
LORETTA
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
COCCA
VINCENZO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
COFANI
MASSIMILIANO
ATLETICA AVIS PERUGIA
COLETTI
SERGIO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
COLUMBARIA
DANIELE
ASD ATLETICA TAINO
COLUMBARIA
PAOLA
ASD ATLETICA TAINO
CONTI
FABIO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CORGNA
MASSIMO
ATLETICA AVIS MAGIONE
CORICA
ALFREDO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CORRADI
GIOVANNI
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CORRADI
MARIO
A.S.D. GRIFONISSIMA
CORTONA
SARA
ATLETICA IL COLLE ASD
COSIMI
ANGELO
ASD ATLETICA TAINO
COSTARELLI
EMANUELE
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
COSTARELLI
LEONARDO
PODISTICA AVIS DERUTA
COVARELLI
MAURO
ATLETICA AVIS PERUGIA
COVARINO
DIEGO
ATLETICA AVIS PERUGIA
COVARINO
ELENA
ATLETICA AVIS PERUGIA
CRISTALDINI
ROBERTO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
CRIVELLI
MATTEO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CROTTI
LUCA
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
CRUCIANI
ANNA RITA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CUCCARINI
JURI
ATLETICA UMBERTIDE
CUITI
STEFANO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CURI
PIERLUIGI
ATLETICA WINNER FOLIGNO
CURTA
ADINA
ATLETICA AVIS PERUGIA
DADDI
RICCARDO
ATLETICA AVIS PERUGIA
D’AGATA LUCANTONI
FEDERICO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
DASCALU
MIRELA LAURA
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
DATTERI
LUCA
ATLETICA AVIS PERUGIA
DE FEO
PIERPAOLO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
DE ROSA
RAFFAELE AGOSTINO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
DE SANCTIS
RICCARDO
NUOVA POD. CENTOBUCHI
DEL BIANCO
SILVIA
TX FITNESS S.S.D. ARL
D’ERRICO
MARIA CHIARA
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
DI CESARE
SILVIA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
DI MATTEO
ANTONELLO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
DI STEFANO
SILVIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
DIBBASSY
YUSUF
ATLETICA AVIS PERUGIA
DINI
STEFANO
RUNCARD
DOMINICI
CLAUDIA
ATLETICA UMBERTIDE
DOTTORI
FRANCESCA
SPORT ATL. FERMO
DRAGHINI
LORENA
#ILOVERUN ATHLETIC TERNI
DURANTI
GABRIELE
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
EPIFANIO
IRENE
ATLETICA AVIS PERUGIA
FABI
ANDREA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
FABI
GIOVANNI
ATLETICA WINNER FOLIGNO
FAGIOLI
SIMONA
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
FALASCHI
DANIELE
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
FALOMI
ROBERTO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FALOMI
SIMONE
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FATABBI
FRANCESCA
ATLETICA IL COLLE ASD
FAUSTINO
SALVATORE
PODISTICA AVIS DERUTA
FERREIRA DOS SANTOS
FABRIZZIO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
FERRETTI
MARCO
TX FITNESS S.S.D. ARL
FERRI
FILIPPO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
FICARA
CHIARA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
FINOCCHI
SAURO
ATLETICA AVIS PERUGIA
FIORDI
TIZIANA
ATLETICA AVIS PERUGIA
FIORENTINI
LORENZO
ATLETICA AVIS MAGIONE
FIORI
LEONARDO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
FLORIDI
LUCIO
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
FOCARDI
PAOLO
ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
FONDACCI
MARCO
GUBBIO RUNNERS
FONI
MASSIMO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FORNELLO
CINZIA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FORTUNA
CATERINA
ASD RUNNERS FOR EMERGENCY
FORTUNATI
DANILO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
FRANCESCHELLI
LUIGI
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FRANCUCCI
DANIELE
ATLETICA WINNER FOLIGNO
FRATINI
CLAUDIA
CDP ATLETICA PERUGIA
FRATINI
LUCIA SIMONA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
FRATINI
LUTGARDA KATIA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FRATINI
STEFANIA
ASD ATLETICA TAINO
FRAU
GIACOMO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FRENGUELLI
FRANCO
ATLETICA AVIS PERUGIA
FUMANTI
MICHELE
ATLETICA AVIS MAGIONE
FURIASSI
GIANNI
ASSISI RUNNERS ASD
FUSARO
FILIPPO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
GALLEA
SALVATORE
ASD WELOVEINSULINA TEAM
GALUPPA
MATTEO
GUBBIO RUNNERS
GAMBUCCI
MONIA
ASD ATLETICA TAINO
GAMMELLI
LAURA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
GARAFFA
GABRIELE
ATLETICA AVIS PERUGIA
GARDELLI
ELEONORA
G.S. GABBI
GARGAGLIA
LAURA
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
GARINEI
PAOLA
ATLETICA AVIS PERUGIA
GIACCHETTA
MARCO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
GIAPPICHINI
ALESSANDRO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
GILI
SIMONE
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
GIOMBETTI
GABRIELE
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
GIONANGELI
DAVID
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
GIOVANNINI
FRANCESCO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
GIOVANNINI
LORENZO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
GORI
LORENZO
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
GRADASSI
MAURO
ATLETICA IL COLLE ASD
GRASSELLI
STEFANIA
MARATHON CREMONA
GRILLI
LEONARDO
ATLETICA UMBERTIDE
GUERCINI
FEDERICO
ATLETICA IL COLLE ASD
GUERCINI
MASSIMO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
IACHETTINI
MASSIMILIANO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
INCANNELLA
DOMENICO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
INNELLA
ANDREA
ATLETICA AVIS MAGIONE
ISA
MARA
ATLETICA AVIS PERUGIA
KELLER
MARZIA
AMATORI PODISTICA TERNI
LABIANCA
MARIO LUIGI
ATL.AMAT.OSIMO
LACCHI
MASSIMILIANO
ASD ATLETICA TAINO
LANARI
MARCO
RUNCARD
LANDI
STEFANO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
LASAGNA
FRANCESCO
ATLETICA AVIS MAGIONE
LAURICELLA
GIUSEPPE ALESSANDRO
ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR
LAVECCHIA
LORENZO MARIA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
LIBERTI
PAOLO
#ILOVERUN ATHLETIC TERNI
LIGI
ALESSANDRO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
LODOVICHI
FRANCO
ASD POL. CHIANCIANO
LOITANYANG
SIMON KIBET
TX FITNESS S.S.D. ARL
LOMBARDI
MARCO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
LOSAVIO
ANGELO RAFFAELE
ATLETICA AVIS MAGIONE
LUTAZI
ALESSIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MANCINI
ALESSANDRA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MANNI
VALENTINA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MARANGHI
ROBERTA
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
MARCANTONI
LAURA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MARCANTONINI
MAURO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MARCOMIGNI
LUCA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MARCONI
FEDERICO
ATLETICA AVIS PERUGIA
MARGRETH
PAOLO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MARI
ROBERTO
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
MARIANI
MASSIMO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MARINETTI
ROBERTO
GUBBIO RUNNERS
MARINI
ALESSIO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MARIOTTI
MATTEO
PODISTICA AVIS DERUTA
MARIOTTI
SONIA
ATLETICA AVIS MAGIONE
MARIUCCI
ANDREA
GUBBIO RUNNERS
MARTINELLI
EMANUELA
PODISTICA IL CAMPINO
MARTINELLI
LORENZO
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
MARTINELLI
LUCA
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
MARTINETTI
FABRIZIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MARTINI
LUCA
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
MASCIOTTI
MICHELA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MASETTI
ANNAMARIA
G.S. GABBI
MASSOLI
GIORGIO
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
MATACOTTA
DANIELE
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MATARAZZI
MARCO
ASD ATLETICA TAINO
MATTEUCCI
TOMMASO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MATTIACCI
LEONARDO
ATLETICA IL COLLE ASD
MATTIOLI
LUCA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MAURO
PAOLO
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
MAZZOLI
LUISELLA
ATLETICA AVIS PERUGIA
MECCARIELLO
PATRIZIO
2S ATLETICA SPOLETO
MELCHIORRI
MARCO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MELLONI
MICHELE
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MELUCCI
EMILIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MENCARONI
BARBARA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MENCONI
ANTONELLO
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
MENCUCCINI
PAOLO
ATLETICA AVIS MAGIONE
MENCULINI
LORENZO
ATLETICA AVIS PERUGIA
MENDICINO
SALVATORE
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MENGHINI
ANDREA
A.S.C.D. SILVANO FEDI
MENICONI
MARIA LUISA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MEOZZI
SIMONE
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
MERCONE
FABRIZIO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MERULLI
WALTER
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MEZZETTI
ALESSIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MICARELLI
SERENA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MICHELI
NATASCIA
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
MIGLIARINI
GIAN PAOLO
ATLETICA AVIS PERUGIA
MINCIOTTI
MARCO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
MINCIOTTI
MASSIMILIANO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
MINELLI
PAOLO
RUNCARD
MINNITI
LUCA
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
MIRMINA
OTELLO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MIRTI
ELODIA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MONACCHINI
CARLO
U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA
MONACCHINI
ELISA
DK RUNNERS MILANO
MONTEGIOVE
CORRADO
ATLETICA AVIS MAGIONE
MORELLI
CLAUDIO
UISPORT AVIS TODI
MORETTI
ADONELLA
A.S.P.A. BASTIA
MORETTI
GIAMMARIO
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
MORETTI
MAURA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
MORETTI
MICHELE
ATLETICA IL COLLE ASD
MORETTI
SAMUELE
ATLETICA IL COLLE ASD
MOSCHINI
MAURO
A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO
MUTO
PASQUALINO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
NANDESI
TIZIANA
ATLETICA AVIS MAGIONE
NARCISI
MARIA CRISTINA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
NARDONI
EMANUELA
ATLETICA AVIS MAGIONE
NATALI
GIANLUCA
ATLETICA IL COLLE ASD
NEBIOLO
ALESSANDRA
A.S.D. APERDIFIATO
NORGINI
STEFANO
A.S.D. APERDIFIATO
NOTARI
MASSIMO
ASD ATLETICA TAINO
NOTARI
RENZO
ASD ATLETICA TAINO
NOTTIANI
CARLA
ATLETICA AVIS PERUGIA
OGNA
MARCO
ATLETICA AVIS PERUGIA
OLIVERIO
MARIA LUISA
LA CHIANINA
ORIOLI
SERGIO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
ORSINI
ANDREA
#ILOVERUN ATHLETIC TERNI
ORTICA
STEFANO
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
OTTAVIANI
SERENA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
PACETTI
SILVIO
ATLETICA IL COLLE ASD
PACIFICI
ALESSANDRO
ATL.CSAIN PERUGIA
PACIFICI
DAVID
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PALAZZETTI
GIANLUCA
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PALINI
LETIZIA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
PALLERI
TIZIANA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PANCIAROLA
FABIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PANCIAROLA
GIORGIA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PANDURI
MICHELE
ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
PANFILI
SILVIA
ATLETICA UMBERTIDE
PANNACCI
MICHELA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PANSOLINI
ARIANNA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
PANSOLINI
ROBERTA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
PANTALLA
FABIO ALDO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
PANZERI
DARIO
ATLETICA IL COLLE ASD
PAOLI
LAURA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PARISSI
LAPO
ASD POL. CHIANCIANO
PASCOLINI
ALESSANDRO
ATLETICA UMBERTIDE
PASQUALINI
FABRIZIO
ATLETICA IL COLLE ASD
PASSAMONTI
ALIDA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PASSERI
LUCIANO
ATLETICA IL COLLE ASD
PASSERI
RICCARDO
TX FITNESS S.S.D. ARL
PAUSELLI
CHIARA
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
PELLEGRINI
ANDREA
A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI
PELLEGRINI
MARCO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PELLICCIA
MARCO
ATLETICA AVIS PERUGIA
PELLICCIA
SERGIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PEPARINI
ANDREA
ASD POL. CHIANCIANO
PEPPICELLI
MARCO
ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF
PERA
MASSIMO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PERICOLI
ANDREA
ATLETICA AVIS MAGIONE
PERNA
VINCENZO
ASSISI RUNNERS ASD
PERUZZI
FRANCESCO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PERUZZI
NICOLA
ATLETICA AVIS MAGIONE
PESCIAIOLI
LUCA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
PETRILLI
DONATO
ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF
PETRINI
FAUSTO
ASSISI RUNNERS ASD
PETTINATO
ANTONIO
GUBBIO RUNNERS
PIASTRELLI
ALESSIO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PICCINI
FRANCO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PICCOTTI
FRANCESCO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PIERACCI
CIRO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PIERINI
GIUSEPPE
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
PIERINI
ROBERTO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PIETROBELLI
DANIELE
ATLETICA AVIS MAGIONE
PIGLIAUTILE
ANDREA
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
PIRILLI
ANDREA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PIRILLI
NICOLA
TX FITNESS S.S.D. ARL
PIZZOFERRATO
MARIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PLAZ
ELISABETH
ATLETICA AVIS PERUGIA
POESINI
FEDERICA
TIFERNO RUNNERS
POGGIANTI
FRANCESCO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
POGGIONI
NICOLA
ATLETICA AVIS MAGIONE
POMPEI
ALESSANDRO
ASD ATLETICA TAINO
POMPEI
ENRICO
ATLETICA AVIS PERUGIA
POPONESI
FILIPPO
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
PROCACCI
NADIO
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
PROIETTI BOCCHINI
PIERLUCA
ATLETICA UMBERTIDE
PROPERZI
LORENZO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
QOKU
BEDRI
A.S.D. APERDIFIATO
QUADRATI
LUCA
ATLETICA AVIS PERUGIA
QUERCETTI
LINDA
ATLETICA IL COLLE ASD
RADICCHI
GIOVANNA
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
RAIO
FRANCESCO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
RANCHELLA
FABIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
RAPISARDA
FRANCESCO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
RENGA
MICHELE
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
RENZI
LUCA
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
RICCI
DANIA
ATLETICA AVIS PERUGIA
RICCI
FLAVIO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
RICCI
FRANCESCO
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
RICCI
MIRKO
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
RICCI
RICCARDO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
RICCI
SABRINA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
RINALDI
LAURA
TX FITNESS S.S.D. ARL
RINALDUCCI
SIMONE
ASSISI RUNNERS ASD
ROCCHINI
DANIEL
ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF
ROGO
PATRIZIA
ASD ATLETICA TAINO
ROMANO
PATRIZIO
RUNCARD
ROMITI
EMANUELE
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
RONDINI
GABRIELE
ATLETICA AVIS MAGIONE
RONDINI
STEFANO
ATLETICA AVIS PERUGIA
RONDINI
FABRIZIO
ATLETICA UMBERTIDE
RONDONI
EMANUELE
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
RONDONI
LAURA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
ROSATI
DIEGO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
ROSSI
DAVID
ASD POL. CHIANCIANO
ROSSI
EDOARDO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
ROSSI
RICCARDO
TX FITNESS S.S.D. ARL
ROSSI
SONIASIMONA
ATLETICA UMBERTIDE
ROVITO
FRANCESCO
VALORE SALUTE FORTI E VELOCI
ROYCH
ENNIO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
RUGO
ALESSIO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
SALCI
MARCO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
SALCIARINI
LUCIA
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
SALUSTRI
MORENO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
SALVATORI
DARIO
ATLETICA IL COLLE ASD
SALVATORI
VANESSA
ATLETICA AVIS MAGIONE
SALVUCCI
ILARIA
2S ATLETICA SPOLETO
SANTAMICONE
MASSIMO
AMATORI PODISTICA TERNI
SANTANTONIO
MARCO
PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
SANTIFICETUR
FILIPPO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
SANTINI
ROBERTO
POLISPORTIVA THEMA ENERGIA A.D
SANTOVECCHIO
ALESSANDRO
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
SANTUCCI
MARCO
ATLETICA IL COLLE ASD
SAVERI
CLAUDIO
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
SCANZIANI
MARCO
CUS PRO PATRIA MILANO
SCAPPINI
IVAN
ATLETICA AVIS PERUGIA
SCARPONI
ANTONIO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
SCHLICHT
CLAUDIA SUSANN
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
SCOPETTI
MARCO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
SERAFINI
MATTEO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
SESSA
FRANCESCO
ASD INTERNATIONAL SECURITY S.
SETTEPOSTE
ANNA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
SEVERINI
DAVID
ATLETICA WINNER FOLIGNO
SONNO
LUCA
A.S.D. APERDIFIATO
SPACCI
FABRIZIO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
SPACCIA
SERENA
ATLETICA AVIS MAGIONE
SPADACCIA
VERUSCA
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
SPERANZINI
LORENZO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
SPEZIALI
CARLO
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
SPOSINI
CINZIA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
SQUADRONI
ALESSIO
ATLETICA WINNER FOLIGNO
STACCIOLI
GABRIELA
ASS. SPORT. DILET. TURRIS
STENICO
GRAZIANO
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
STORTI
ANGELA
PODISTICA IL CAMPINO
SUVIERI
ELISA
ATLETICA UMBERTIDE
TACCUCCI
MARCO
A.S.ATHLON BASTIA
TAMBURI
SILVIA
ATLETICA AVIS PERUGIA
TAVOLACCI
LUCA
AGOS4RUNNING
TEODORI
LUCA
ATLETICA AVIS PERUGIA
TERCHI
FABRIZIO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
TERRANOVA
ALESSANDRO
DK RUNNERS MILANO
TIBERIO
GIACOMO MARIA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
TICCHIONI
JESSICA
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
TINARELLI
EGIDIO
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
TINARELLI
MARTINA
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
TINE’
VIOLA
ATLETICA AVIS MAGIONE
TIRONZELLI
MICHELA
ATLETICA UMBERTIDE
TITOLI
NICOLA
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
TITTARELLI
STELVIO
ATLETICA AVIS PERUGIA
TOFANARI
RICCARDO
TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN
TOMASSOLI
MASSIMILIANO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
TOMASSONI
LUCA
ATLETICA IL COLLE ASD
TONINI
DONATELLA
LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
TORTOIOLI
FABIO
ATLETICA IL COLLE ASD
TRABALLONI
MARCO
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
TREVINATI
ELEONORA
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
TRIBBIOLI
SILVIA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
TRILLINI
STEFANO
A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI
TROTTINI
FABRIZIO
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
TROVATI
LUCA
ATLETICA AVIS MAGIONE
TURRIONI
ALEX
MOLON LABE ASD
VARASANO
EMANUELA
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
VASELLI
LUCA
RUNCARD
VECCHINI
SERGIO
MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
VENEZIA
GIANFRANCO
S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
VENTANNI
ONELIO
ATLETICA AVIS PERUGIA
VENTURINI
FRANCESCO
PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
VERNOCCHI
OMAR
POLISPORTIVA AZZURRA
VERSIGLIONI
GIANLUCA
GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
VIGNAROLI
ANDREA
ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
VINTI
ANDREA
ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
WHITMAN
JEREMY DANIEL
ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
ZANGARELLI
LAURA
ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
ZENI
REICA
ASD ATLETICA TAINO
ZIBETTI
NICOLA
ATLETICA WINNER FOLIGNO
Disposizioni anti Covid
Molte ed impegnative le disposizioni anti Covid previste dal protocollo Fidal ed obbligatorie per poter disputare la gara. E’ obbligatorio l’uso della mascherina in partenza e per i primi 500 metri. La stessa dovrà essere tenuta al braccio ed utilizzata dopo l’arrivo.
Alla partenza gli atleti andranno a posizionarsi all’interno di griglie di partenza separate dove le singole posizioni saranno segnalate a terra con punti adesivi e distanziate 1 metro l’uno dall’altro. Nella prima griglia si posizioneranno gli atleti dal pettorale 1 al pettorale 250; nella seconda griglia si posizioneranno gli atleti da 251 a 500.
Prima dell’ingresso nelle griglie di partenza gli atleti dovranno sottoporsi al rilevamento della temperatura nel gazebo Avanti Tutta. Una volta verificato che la misurazione è conforme allo standard richiesto verrà consegnato agli atleti un braccialetto “Avanti Tutta” che è il segno di riconoscimento che consente di entrare nella griglia. Valori superiori a 37,5 comporteranno l’esclusione dalla competizione.