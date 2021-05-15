 Grifonissima, tutti gli atleti in gara

Grifonissima, tutti gli atleti in gara

Redazione

Grifonissima, tutti gli atleti in gara

Sab, 15/05/2021 - 08:30

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Grifonissima, tutti gli atleti in gara

Domenica la gara per 500 corridori nel rispetto delle disposizioni anti Covid

Cinquecento atleti, di cui 134 donne e 366 uomini. Settanta squadre rappresentate, di cui le prime 10 rappresentano il 73% del
totale partecipanti. Saranno loro a contendersi domenica 16 maggio l’edizione 2021 della Grifonissima. Un’edizione particolare, riservata soltanto a 500 atleti delle squadre, a causa della pandemia. Ma è comunque un’edizione della rinascita, dopo lo stop dello scorso anno.

I favoriti

Tra i partecipanti vi segnalo gli atleti Loitanyang Simon Kibet
(vincitore nel 2018), Riccardo Passeri (vincitore nel 2010), Simone
Falomi (vincitore nel 1996, 1999 e 2000), Francesca Dottori
(vincitrice nel 2011), Paolo Garineri (vincitrice nel 2014).
Insieme a loro Leonardo Grilli, Fabio Conti, Alessandro Terranova,
Michela Pannacci, Filippo Ferri, Giulio Angeloni, Federica Poesini e
Emanuela Varasano costituiscono il lotto dei probabili
vincitori della 40esima edizione della Grifonissima.

ACCARDO DONATELLA ATLETICA AVIS PERUGIA
AGOSTINELLI SIMONE ATLETICA WINNER FOLIGNO
AIELLO LUCA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
ALFIERI VINCENZO ASD POL. CHIANCIANO
ALIMENTI ANDREA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS
ALOISI ANDREA A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI
ALUNNI PINI MARCO ATLETICA IL COLLE ASD
AMBROGIONI MICHELE ATLETICA WINNER FOLIGNO
ANDREUCCETTI RICCARDO G.S. POLI – PODI A.S.D.
ANGELONI ANNARITA ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
ANGELONI GIULIO #ILOVERUN ATHLETIC TERNI
ANSUINI SANDRA ATLETICA WINNER FOLIGNO
APREA DOMENICO VALORE SALUTE FORTI E VELOCI
AQUILINO LORENZO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
ARCELLI ANDREA ATLETICA AVIS PERUGIA
ARCELLI FABRIZIO ATLETICA AVIS PERUGIA
AVENOSO MASSIMO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BACCHIOCCHI ALESSANDRO ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
BACINO GUIDO ATLETICA WINNER FOLIGNO
BAJRA VLADIMIR PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
BALDACCI LUCIA ATLETICA UMBERTIDE
BALDASSARRI FABIO ATLETICA AVIS MAGIONE
BALDELLA DONATELLO RUNCARD
BALDONCINI SERGIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BALDONI DAMIANO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BALDUCCI DANIELE FREE RUNNERS SAN GIUSTINO ASD
BALUCANI DAVIDE ATLETICA AVIS MAGIONE
BANDINI NICOLO’ ATL. CASTELLO
BANELLI LUCA PODISTICA IL CAMPINO
BARBALINARDO MARCO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
BARBERINI MICHELA ATLETICA AVIS PERUGIA
BARGELLINI LORENZO ASD ATLETICA TAINO
BARILARI LUCA PODISTICA AVIS DERUTA
BARLOZZI GIOI ATLETICA AVIS MAGIONE
BAROLA SILVIA ATLETICA IL COLLE ASD
BARTONI MANUELA A.S.D. APERDIFIATO
BASTIANELLI SILVIA ATLETICA AVIS PERUGIA
BASTIANINI VALENTINA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BATINI ANDREA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BATORI GIAMPAOLO ATLETICA WINNER FOLIGNO
BELLERI PAOLO LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
BELLEZZA GUIDO ATLETICA AVIS PERUGIA
BELLI MILENA ATLETICA IL COLLE ASD
BELLONI GIANLUCA ATLETICA WINNER FOLIGNO
BELLUCCI ELEONORA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BENEDETTI GIULIANO ATLETICA AVIS PERUGIA
BERARDI ANTONIO ASD WELOVEINSULINA TEAM
BERNASCONI MIRKO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BERTINELLI ANGELA CDP ATLETICA PERUGIA
BERTOLINI ADEMARO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BEVILACQUA MARIANNA ATLETICA WINNER FOLIGNO
BEVILACQUA STEFANIA ATLETICA WINNER FOLIGNO
BIAGINI ANDREA ATLETICA AVIS MAGIONE
BIAGIONI MASSIMO ASD ATLETICA TAINO
BIAGIONI RICCARDO ATLETICA AVIS PERUGIA
BICORGNI ALFREDO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
BIGARINI FLAVIA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BINACCI MASSIMO ATLETICA AVIS PERUGIA
BIONDO ANGELO LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
BISOGNI DOMENICO ATLETICA WINNER FOLIGNO
BIZZARRI BARBARA ATLETICA WINNER FOLIGNO
BOLDRINI MARCO ATLETICA UMBERTIDE
BOLDRINI NADIA ATLETICA IL COLLE ASD
BORDONI MARIA RITA ATLETICA WINNER FOLIGNO
BORGIONI FABIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BORIOSI FRANCESCA MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
BORIOSI FRANCESCO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
BORIOSI GUALTIERO A.S.D. GRIFONISSIMA
BORRI PAOLO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BOTTOLONI RAFFAELE PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
BRACARDI PAOLO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
BROCCA LUCA ATLETICA AVIS PERUGIA
BROCCOLETTI MIRKO RUNCARD
BRUFANI ANNA ATLETICA IL COLLE ASD
BRUNELLI ALESSIO AMATORI PODISTICA TERNI
BRUNETTI CARLO ATLETICA WINNER FOLIGNO
BRUNORI DANIELA ATLETICA AVIS PERUGIA
BUCINI STEFANO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BUDRONI GIOVANNI ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BULTRINI MICHELE G.S. CAT SPORT ROMA
BURANI DAVID ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
BUSIRI VICI MICHELE GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
BUSTO MARCO GUBBIO RUNNERS
CABIDDU GIOVANNI BATTISTA ATLETICA AVIS PERUGIA
CACIONI MARCO ATLETICA WINNER FOLIGNO
CAFORIO GIUSEPPE LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CAGINI LUCIO LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CALANDRA ENRICO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CALANDRI ENRICO 2S ATLETICA SPOLETO
CALDARELLI MICHELE LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CALDARONE TIZIANO ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR
CALIGIANA DANIELE RUNCARD
CALLEGARI FRANCESCO RUNCARD
CAMBIOTTI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA
CAMILLONI LIVIO TX FITNESS S.S.D. ARL
CAMPAGNOLI ANDREA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CAMPOMAGGI MARCO UPR MONTEMARCIANO ASD
CANAPARI FRANCESCO TX FITNESS S.S.D. ARL
CANCELLONI MARCELLO ATLETICA AVIS PERUGIA
CANNAVICCI DOMINIQUE ATLETICA WINNER FOLIGNO
CANNISTRARO GINO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CANNONI MIRKO ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF
CANONICO MARCO ATLETICA AVIS MAGIONE
CANTARINI DOMENICO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
CANTINI LUCIANA ATLETICA AVIS PERUGIA
CANTONI SAMANTA PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
CAPACCI STEFANIA MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
CAPOCCIA ANDREA PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
CAPORALETTI FRANCESCO ATLETICA IL COLLE ASD
CAPORICCI BENEDETTA ATLETICA WINNER FOLIGNO
CARANCI COSIMO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CARBONARI ELISABETTA ATLETICA WINNER FOLIGNO
CARDAIOLI DANILO ATLETICA IL COLLE ASD
CARDINALI TOMMASO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CARFAGNA LINDA GUBBIO RUNNERS
CARLINI STEFANO ASD POL. CHIANCIANO
CARNEVALI ALESSANDRO ATLETICA AVIS PERUGIA
CAROCCI MATTIA ATLETICA AVIS PERUGIA
CASINI VINCENZO MARIA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CASTELLANI GIOVANNI ATLETICA IL COLLE ASD
CASTELLINI GIANNI ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CAVALLUCCI VALENTINA ASSISI RUNNERS ASD
CECILI PATRIZIO ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
CELLAMARE ANTONIO ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO
CENCI ALESSANDRO LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CERAMI DANIELE ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CEROLINI FRANCESCO PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
CERRETANI FRANCESCO ASD POL. CHIANCIANO
CESARETTI LORELLA ATLETICA WINNER FOLIGNO
CESARO MARCO ATLETICA WINNER FOLIGNO
CHIACCHIERA MARCO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CHIOCCHI VALENTINA ATLETICA WINNER FOLIGNO
CHIOCCOLONI MASSIMILIANO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CHIODINI ANDREA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CIACCASASSI FEDERICO ATLETICA AVIS MAGIONE
CIAMBOTTINI MARCO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CIANCALEONI GIOELE ATLETICA WINNER FOLIGNO
CIANCALEONI MAURO ATLETICA IL COLLE ASD
CIANI ANDREA PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
CIBRUSCOLA FILIPPO A.S.D. APERDIFIATO
CICIONI ROBERTO ATLETICA AVIS PERUGIA
CICOGNOLA SILVIA ATLETICA IL COLLE ASD
CINTI GIANNI ATLETICA AVIS MAGIONE
CIRICIOFOLO MARTINA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CITTADINI SIMONE ATLETICA AVIS MAGIONE
CIUCCI MARIELLA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
CIURNELLI LORETTA ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
COCCA VINCENZO ATLETICA WINNER FOLIGNO
COFANI MASSIMILIANO ATLETICA AVIS PERUGIA
COLETTI SERGIO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
COLUMBARIA DANIELE ASD ATLETICA TAINO
COLUMBARIA PAOLA ASD ATLETICA TAINO
CONTI FABIO ATLETICA WINNER FOLIGNO
CORGNA MASSIMO ATLETICA AVIS MAGIONE
CORICA ALFREDO ATLETICA WINNER FOLIGNO
CORRADI GIOVANNI GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CORRADI MARIO A.S.D. GRIFONISSIMA
CORTONA SARA ATLETICA IL COLLE ASD
COSIMI ANGELO ASD ATLETICA TAINO
COSTARELLI EMANUELE ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
COSTARELLI LEONARDO PODISTICA AVIS DERUTA
COVARELLI MAURO ATLETICA AVIS PERUGIA
COVARINO DIEGO ATLETICA AVIS PERUGIA
COVARINO ELENA ATLETICA AVIS PERUGIA
CRISTALDINI ROBERTO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
CRIVELLI MATTEO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
CROTTI LUCA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
CRUCIANI ANNA RITA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CUCCARINI JURI ATLETICA UMBERTIDE
CUITI STEFANO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
CURI PIERLUIGI ATLETICA WINNER FOLIGNO
CURTA ADINA ATLETICA AVIS PERUGIA
DADDI RICCARDO ATLETICA AVIS PERUGIA
D’AGATA LUCANTONI FEDERICO ATLETICA WINNER FOLIGNO
DASCALU MIRELA LAURA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
DATTERI LUCA ATLETICA AVIS PERUGIA
DE FEO PIERPAOLO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
DE ROSA RAFFAELE AGOSTINO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
DE SANCTIS RICCARDO NUOVA POD. CENTOBUCHI
DEL BIANCO SILVIA TX FITNESS S.S.D. ARL
D’ERRICO MARIA CHIARA PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
DI CESARE SILVIA ATLETICA WINNER FOLIGNO
DI MATTEO ANTONELLO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
DI STEFANO SILVIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
DIBBASSY YUSUF ATLETICA AVIS PERUGIA
DINI STEFANO RUNCARD
DOMINICI CLAUDIA ATLETICA UMBERTIDE
DOTTORI FRANCESCA SPORT ATL. FERMO
DRAGHINI LORENA #ILOVERUN ATHLETIC TERNI
DURANTI GABRIELE GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
EPIFANIO IRENE ATLETICA AVIS PERUGIA
FABI ANDREA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
FABI GIOVANNI ATLETICA WINNER FOLIGNO
FAGIOLI SIMONA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
FALASCHI DANIELE GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
FALOMI ROBERTO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FALOMI SIMONE ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FATABBI FRANCESCA ATLETICA IL COLLE ASD
FAUSTINO SALVATORE PODISTICA AVIS DERUTA
FERREIRA DOS SANTOS FABRIZZIO ATLETICA WINNER FOLIGNO
FERRETTI MARCO TX FITNESS S.S.D. ARL
FERRI FILIPPO ATLETICA WINNER FOLIGNO
FICARA CHIARA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
FINOCCHI SAURO ATLETICA AVIS PERUGIA
FIORDI TIZIANA ATLETICA AVIS PERUGIA
FIORENTINI LORENZO ATLETICA AVIS MAGIONE
FIORI LEONARDO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
FLORIDI LUCIO MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
FOCARDI PAOLO ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
FONDACCI MARCO GUBBIO RUNNERS
FONI MASSIMO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FORNELLO CINZIA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FORTUNA CATERINA ASD RUNNERS FOR EMERGENCY
FORTUNATI DANILO ATLETICA WINNER FOLIGNO
FRANCESCHELLI LUIGI ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FRANCUCCI DANIELE ATLETICA WINNER FOLIGNO
FRATINI CLAUDIA CDP ATLETICA PERUGIA
FRATINI LUCIA SIMONA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
FRATINI LUTGARDA KATIA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FRATINI STEFANIA ASD ATLETICA TAINO
FRAU GIACOMO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
FRENGUELLI FRANCO ATLETICA AVIS PERUGIA
FUMANTI MICHELE ATLETICA AVIS MAGIONE
FURIASSI GIANNI ASSISI RUNNERS ASD
FUSARO FILIPPO ATLETICA WINNER FOLIGNO
GALLEA SALVATORE ASD WELOVEINSULINA TEAM
GALUPPA MATTEO GUBBIO RUNNERS
GAMBUCCI MONIA ASD ATLETICA TAINO
GAMMELLI LAURA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
GARAFFA GABRIELE ATLETICA AVIS PERUGIA
GARDELLI ELEONORA G.S. GABBI
GARGAGLIA LAURA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
GARINEI PAOLA ATLETICA AVIS PERUGIA
GIACCHETTA MARCO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
GIAPPICHINI ALESSANDRO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
GILI SIMONE ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
GIOMBETTI GABRIELE PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
GIONANGELI DAVID GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
GIOVANNINI FRANCESCO ATLETICA WINNER FOLIGNO
GIOVANNINI LORENZO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
GORI LORENZO PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
GRADASSI MAURO ATLETICA IL COLLE ASD
GRASSELLI STEFANIA MARATHON CREMONA
GRILLI LEONARDO ATLETICA UMBERTIDE
GUERCINI FEDERICO ATLETICA IL COLLE ASD
GUERCINI MASSIMO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
IACHETTINI MASSIMILIANO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
INCANNELLA DOMENICO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
INNELLA ANDREA ATLETICA AVIS MAGIONE
ISA MARA ATLETICA AVIS PERUGIA
KELLER MARZIA AMATORI PODISTICA TERNI
LABIANCA MARIO LUIGI ATL.AMAT.OSIMO
LACCHI MASSIMILIANO ASD ATLETICA TAINO
LANARI MARCO RUNCARD
LANDI STEFANO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
LASAGNA FRANCESCO ATLETICA AVIS MAGIONE
LAURICELLA GIUSEPPE ALESSANDRO ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR
LAVECCHIA LORENZO MARIA ATLETICA WINNER FOLIGNO
LIBERTI PAOLO #ILOVERUN ATHLETIC TERNI
LIGI ALESSANDRO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
LODOVICHI FRANCO ASD POL. CHIANCIANO
LOITANYANG SIMON KIBET TX FITNESS S.S.D. ARL
LOMBARDI MARCO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
LOSAVIO ANGELO RAFFAELE ATLETICA AVIS MAGIONE
LUTAZI ALESSIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MANCINI ALESSANDRA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MANNI VALENTINA ATLETICA WINNER FOLIGNO
MARANGHI ROBERTA ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
MARCANTONI LAURA ATLETICA WINNER FOLIGNO
MARCANTONINI MAURO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MARCOMIGNI LUCA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MARCONI FEDERICO ATLETICA AVIS PERUGIA
MARGRETH PAOLO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MARI ROBERTO MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
MARIANI MASSIMO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MARINETTI ROBERTO GUBBIO RUNNERS
MARINI ALESSIO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MARIOTTI MATTEO PODISTICA AVIS DERUTA
MARIOTTI SONIA ATLETICA AVIS MAGIONE
MARIUCCI ANDREA GUBBIO RUNNERS
MARTINELLI EMANUELA PODISTICA IL CAMPINO
MARTINELLI LORENZO MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
MARTINELLI LUCA MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
MARTINETTI FABRIZIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MARTINI LUCA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
MASCIOTTI MICHELA ATLETICA WINNER FOLIGNO
MASETTI ANNAMARIA G.S. GABBI
MASSOLI GIORGIO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
MATACOTTA DANIELE ATLETICA WINNER FOLIGNO
MATARAZZI MARCO ASD ATLETICA TAINO
MATTEUCCI TOMMASO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MATTIACCI LEONARDO ATLETICA IL COLLE ASD
MATTIOLI LUCA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MAURO PAOLO LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
MAZZOLI LUISELLA ATLETICA AVIS PERUGIA
MECCARIELLO PATRIZIO 2S ATLETICA SPOLETO
MELCHIORRI MARCO ATLETICA WINNER FOLIGNO
MELLONI MICHELE GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MELUCCI EMILIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MENCARONI BARBARA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MENCONI ANTONELLO LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
MENCUCCINI PAOLO ATLETICA AVIS MAGIONE
MENCULINI LORENZO ATLETICA AVIS PERUGIA
MENDICINO SALVATORE ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MENGHINI ANDREA A.S.C.D. SILVANO FEDI
MENICONI MARIA LUISA ATLETICA WINNER FOLIGNO
MEOZZI SIMONE MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
MERCONE FABRIZIO ATLETICA WINNER FOLIGNO
MERULLI WALTER ATLETICA WINNER FOLIGNO
MEZZETTI ALESSIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
MICARELLI SERENA ATLETICA WINNER FOLIGNO
MICHELI NATASCIA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
MIGLIARINI GIAN PAOLO ATLETICA AVIS PERUGIA
MINCIOTTI MARCO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
MINCIOTTI MASSIMILIANO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
MINELLI PAOLO RUNCARD
MINNITI LUCA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
MIRMINA OTELLO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MIRTI ELODIA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
MONACCHINI CARLO U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA
MONACCHINI ELISA DK RUNNERS MILANO
MONTEGIOVE CORRADO ATLETICA AVIS MAGIONE
MORELLI CLAUDIO UISPORT AVIS TODI
MORETTI ADONELLA A.S.P.A. BASTIA
MORETTI GIAMMARIO ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
MORETTI MAURA ATLETICA WINNER FOLIGNO
MORETTI MICHELE ATLETICA IL COLLE ASD
MORETTI SAMUELE ATLETICA IL COLLE ASD
MOSCHINI MAURO A.S.D.PODISTICA AVIS FABRIANO
MUTO PASQUALINO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
NANDESI TIZIANA ATLETICA AVIS MAGIONE
NARCISI MARIA CRISTINA ATLETICA WINNER FOLIGNO
NARDONI EMANUELA ATLETICA AVIS MAGIONE
NATALI GIANLUCA ATLETICA IL COLLE ASD
NEBIOLO ALESSANDRA A.S.D. APERDIFIATO
NORGINI STEFANO A.S.D. APERDIFIATO
NOTARI MASSIMO ASD ATLETICA TAINO
NOTARI RENZO ASD ATLETICA TAINO
NOTTIANI CARLA ATLETICA AVIS PERUGIA
OGNA MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA
OLIVERIO MARIA LUISA LA CHIANINA
ORIOLI SERGIO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
ORSINI ANDREA #ILOVERUN ATHLETIC TERNI
ORTICA STEFANO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
OTTAVIANI SERENA ATLETICA WINNER FOLIGNO
PACETTI SILVIO ATLETICA IL COLLE ASD
PACIFICI ALESSANDRO ATL.CSAIN PERUGIA
PACIFICI DAVID GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PALAZZETTI GIANLUCA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PALINI LETIZIA ATLETICA WINNER FOLIGNO
PALLERI TIZIANA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PANCIAROLA FABIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PANCIAROLA GIORGIA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PANDURI MICHELE ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
PANFILI SILVIA ATLETICA UMBERTIDE
PANNACCI MICHELA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PANSOLINI ARIANNA ATLETICA WINNER FOLIGNO
PANSOLINI ROBERTA ATLETICA WINNER FOLIGNO
PANTALLA FABIO ALDO ATLETICA WINNER FOLIGNO
PANZERI DARIO ATLETICA IL COLLE ASD
PAOLI LAURA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PARISSI LAPO ASD POL. CHIANCIANO
PASCOLINI ALESSANDRO ATLETICA UMBERTIDE
PASQUALINI FABRIZIO ATLETICA IL COLLE ASD
PASSAMONTI ALIDA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PASSERI LUCIANO ATLETICA IL COLLE ASD
PASSERI RICCARDO TX FITNESS S.S.D. ARL
PAUSELLI CHIARA MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
PELLEGRINI ANDREA A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI
PELLEGRINI MARCO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PELLICCIA MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA
PELLICCIA SERGIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PEPARINI ANDREA ASD POL. CHIANCIANO
PEPPICELLI MARCO ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF
PERA MASSIMO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PERICOLI ANDREA ATLETICA AVIS MAGIONE
PERNA VINCENZO ASSISI RUNNERS ASD
PERUZZI FRANCESCO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PERUZZI NICOLA ATLETICA AVIS MAGIONE
PESCIAIOLI LUCA ATLETICA WINNER FOLIGNO
PETRILLI DONATO ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF
PETRINI FAUSTO ASSISI RUNNERS ASD
PETTINATO ANTONIO GUBBIO RUNNERS
PIASTRELLI ALESSIO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PICCINI FRANCO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PICCOTTI FRANCESCO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PIERACCI CIRO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PIERINI GIUSEPPE PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
PIERINI ROBERTO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
PIETROBELLI DANIELE ATLETICA AVIS MAGIONE
PIGLIAUTILE ANDREA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
PIRILLI ANDREA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
PIRILLI NICOLA TX FITNESS S.S.D. ARL
PIZZOFERRATO MARIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
PLAZ ELISABETH ATLETICA AVIS PERUGIA
POESINI FEDERICA TIFERNO RUNNERS
POGGIANTI FRANCESCO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
POGGIONI NICOLA ATLETICA AVIS MAGIONE
POMPEI ALESSANDRO ASD ATLETICA TAINO
POMPEI ENRICO ATLETICA AVIS PERUGIA
POPONESI FILIPPO LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
PROCACCI NADIO PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
PROIETTI BOCCHINI PIERLUCA ATLETICA UMBERTIDE
PROPERZI LORENZO ATLETICA WINNER FOLIGNO
QOKU BEDRI A.S.D. APERDIFIATO
QUADRATI LUCA ATLETICA AVIS PERUGIA
QUERCETTI LINDA ATLETICA IL COLLE ASD
RADICCHI GIOVANNA ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
RAIO FRANCESCO ATLETICA WINNER FOLIGNO
RANCHELLA FABIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
RAPISARDA FRANCESCO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
RENGA MICHELE ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
RENZI LUCA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
RICCI DANIA ATLETICA AVIS PERUGIA
RICCI FLAVIO ATLETICA WINNER FOLIGNO
RICCI FRANCESCO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
RICCI MIRKO MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
RICCI RICCARDO ATLETICA WINNER FOLIGNO
RICCI SABRINA ATLETICA WINNER FOLIGNO
RINALDI LAURA TX FITNESS S.S.D. ARL
RINALDUCCI SIMONE ASSISI RUNNERS ASD
ROCCHINI DANIEL ASD FILIPPIDE-AVIS C.LAGO-DLF
ROGO PATRIZIA ASD ATLETICA TAINO
ROMANO PATRIZIO RUNCARD
ROMITI EMANUELE PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
RONDINI GABRIELE ATLETICA AVIS MAGIONE
RONDINI STEFANO ATLETICA AVIS PERUGIA
RONDINI FABRIZIO ATLETICA UMBERTIDE
RONDONI EMANUELE PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
RONDONI LAURA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
ROSATI DIEGO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
ROSSI DAVID ASD POL. CHIANCIANO
ROSSI EDOARDO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
ROSSI RICCARDO TX FITNESS S.S.D. ARL
ROSSI SONIASIMONA ATLETICA UMBERTIDE
ROVITO FRANCESCO VALORE SALUTE FORTI E VELOCI
ROYCH ENNIO ATLETICA WINNER FOLIGNO
RUGO ALESSIO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
SALCI MARCO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
SALCIARINI LUCIA PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
SALUSTRI MORENO ATLETICA WINNER FOLIGNO
SALVATORI DARIO ATLETICA IL COLLE ASD
SALVATORI VANESSA ATLETICA AVIS MAGIONE
SALVUCCI ILARIA 2S ATLETICA SPOLETO
SANTAMICONE MASSIMO AMATORI PODISTICA TERNI
SANTANTONIO MARCO PODISTICA VOLUMNIA SERICAP PG
SANTIFICETUR FILIPPO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
SANTINI ROBERTO POLISPORTIVA THEMA ENERGIA A.D
SANTOVECCHIO ALESSANDRO ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
SANTUCCI MARCO ATLETICA IL COLLE ASD
SAVERI CLAUDIO ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
SCANZIANI MARCO CUS PRO PATRIA MILANO
SCAPPINI IVAN ATLETICA AVIS PERUGIA
SCARPONI ANTONIO ATLETICA WINNER FOLIGNO
SCHLICHT CLAUDIA SUSANN ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
SCOPETTI MARCO ATLETICA WINNER FOLIGNO
SERAFINI MATTEO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
SESSA FRANCESCO ASD INTERNATIONAL SECURITY S.
SETTEPOSTE ANNA ATLETICA WINNER FOLIGNO
SEVERINI DAVID ATLETICA WINNER FOLIGNO
SONNO LUCA A.S.D. APERDIFIATO
SPACCI FABRIZIO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
SPACCIA SERENA ATLETICA AVIS MAGIONE
SPADACCIA VERUSCA MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
SPERANZINI LORENZO ATLETICA WINNER FOLIGNO
SPEZIALI CARLO ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
SPOSINI CINZIA ATLETICA WINNER FOLIGNO
SQUADRONI ALESSIO ATLETICA WINNER FOLIGNO
STACCIOLI GABRIELA ASS. SPORT. DILET. TURRIS
STENICO GRAZIANO LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
STORTI ANGELA PODISTICA IL CAMPINO
SUVIERI ELISA ATLETICA UMBERTIDE
TACCUCCI MARCO A.S.ATHLON BASTIA
TAMBURI SILVIA ATLETICA AVIS PERUGIA
TAVOLACCI LUCA AGOS4RUNNING
TEODORI LUCA ATLETICA AVIS PERUGIA
TERCHI FABRIZIO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
TERRANOVA ALESSANDRO DK RUNNERS MILANO
TIBERIO GIACOMO MARIA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
TICCHIONI JESSICA ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
TINARELLI EGIDIO LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
TINARELLI MARTINA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
TINE’ VIOLA ATLETICA AVIS MAGIONE
TIRONZELLI MICHELA ATLETICA UMBERTIDE
TITOLI NICOLA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
TITTARELLI STELVIO ATLETICA AVIS PERUGIA
TOFANARI RICCARDO TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN
TOMASSOLI MASSIMILIANO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
TOMASSONI LUCA ATLETICA IL COLLE ASD
TONINI DONATELLA LUNATICI ELLERA CORCIANO ASD
TORTOIOLI FABIO ATLETICA IL COLLE ASD
TRABALLONI MARCO GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
TREVINATI ELEONORA MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
TRIBBIOLI SILVIA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
TRILLINI STEFANO A.S.D. RUNNERS SAN GEMINI
TROTTINI FABRIZIO ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
TROVATI LUCA ATLETICA AVIS MAGIONE
TURRIONI ALEX MOLON LABE ASD
VARASANO EMANUELA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
VASELLI LUCA RUNCARD
VECCHINI SERGIO MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL
VENEZIA GIANFRANCO S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA
VENTANNI ONELIO ATLETICA AVIS PERUGIA
VENTURINI FRANCESCO PIETRALUNGA RUNNERS A.S.D.
VERNOCCHI OMAR POLISPORTIVA AZZURRA
VERSIGLIONI GIANLUCA GRIFO RUNNERS PERUGIA ASD
VIGNAROLI ANDREA ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM
VINTI ANDREA ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA
WHITMAN JEREMY DANIEL ASD PODISTICA LINO SPAGNOLI
ZANGARELLI LAURA ASS. POD. DIL. PONTE FELCINO
ZENI REICA ASD ATLETICA TAINO
ZIBETTI NICOLA ATLETICA WINNER FOLIGNO

Disposizioni anti Covid

Molte ed impegnative le disposizioni anti Covid previste dal protocollo
Fidal ed obbligatorie per poter disputare la gara.
E’ obbligatorio l’uso della mascherina in partenza e per i primi 500
metri. La stessa dovrà essere tenuta al braccio ed utilizzata dopo
l’arrivo.

Alla partenza gli atleti andranno a posizionarsi all’interno di
griglie di partenza separate dove le singole posizioni saranno
segnalate a terra con punti adesivi e distanziate 1 metro l’uno
dall’altro. Nella prima griglia si posizioneranno gli atleti dal
pettorale 1 al pettorale 250; nella seconda griglia si posizioneranno
gli atleti da 251 a 500.

Prima dell’ingresso nelle griglie di partenza gli atleti dovranno
sottoporsi al rilevamento della temperatura nel gazebo Avanti Tutta.
Una volta verificato che la misurazione è conforme allo standard
richiesto verrà consegnato agli atleti un braccialetto “Avanti Tutta”
che è il segno di riconoscimento che consente di entrare nella
griglia. Valori superiori a 37,5 comporteranno l’esclusione dalla competizione.

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