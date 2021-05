Grifonissima, tutti gli atleti in gara

Domenica la gara per 500 corridori nel rispetto delle disposizioni anti Covid

Cinquecento atleti, di cui 134 donne e 366 uomini. Settanta squadre rappresentate, di cui le prime 10 rappresentano il 73% del

totale partecipanti. Saranno loro a contendersi domenica 16 maggio l’edizione 2021 della Grifonissima. Un’edizione particolare, riservata soltanto a 500 atleti delle squadre, a causa della pandemia. Ma è comunque un’edizione della rinascita, dopo lo stop dello scorso anno.

I favoriti

Tra i partecipanti vi segnalo gli atleti Loitanyang Simon Kibet

(vincitore nel 2018), Riccardo Passeri (vincitore nel 2010), Simone

Falomi (vincitore nel 1996, 1999 e 2000), Francesca Dottori

(vincitrice nel 2011), Paolo Garineri (vincitrice nel 2014).

Insieme a loro Leonardo Grilli, Fabio Conti, Alessandro Terranova,

Michela Pannacci, Filippo Ferri, Giulio Angeloni, Federica Poesini e

Emanuela Varasano costituiscono il lotto dei probabili

vincitori della 40esima edizione della Grifonissima.

Disposizioni anti Covid

Molte ed impegnative le disposizioni anti Covid previste dal protocollo

Fidal ed obbligatorie per poter disputare la gara.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina in partenza e per i primi 500

metri. La stessa dovrà essere tenuta al braccio ed utilizzata dopo

l’arrivo.

Alla partenza gli atleti andranno a posizionarsi all’interno di

griglie di partenza separate dove le singole posizioni saranno

segnalate a terra con punti adesivi e distanziate 1 metro l’uno

dall’altro. Nella prima griglia si posizioneranno gli atleti dal

pettorale 1 al pettorale 250; nella seconda griglia si posizioneranno

gli atleti da 251 a 500.

Prima dell’ingresso nelle griglie di partenza gli atleti dovranno

sottoporsi al rilevamento della temperatura nel gazebo Avanti Tutta.

Una volta verificato che la misurazione è conforme allo standard

richiesto verrà consegnato agli atleti un braccialetto “Avanti Tutta”

che è il segno di riconoscimento che consente di entrare nella

griglia. Valori superiori a 37,5 comporteranno l’esclusione dalla competizione.