Grifonissima, la carica dei 536: tutti gli atleti in gara

La gara podistica per le vie di Perugia, tornata dopo la pandemia e quest'anno riservata ai soli atleti iscritti Fidal

Grifonissima, la carica dei 536. in tanti si sono presentati questa mattina al via di piazza IV Novembre. Per un’edizione che torna dopo le limitazioni della pandemia, ma che, per quest’anno, è riservata ai soli iscritti Fidal.

Il percorso

Il percorso è quello classico di 10,4 km tutto all’interno del centro storico di Perugia. Partenza a piazza IV Novembre, poi si corre lungo corso Vannucci, viale Indipendenza, via Masi, via Marconi, via XIV Settembre, via Ripa di Meana, viale San Domenico, via Bonfigli, viale Roma, via Marconi, via XIV Settembre, Porta Pesa, via Pinturicchio, piazza Fortebraccio, corso Garibaldi, via Faina, via Innamorati, via Vecchi, rotonda dell’Elce, viale Antinori, Porta Eburnea, via Di Lorenzo, via Orsini, via Cacciatori della Alpi, e l’arrivo allo stadio Santa Giuliana.