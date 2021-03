Grifo, stavolta Elia non basta: 1-1 a Fermo

Il funambolo segna ancora, poi deve uscire per infortunio: Vano appena entrato rimedia un rosso diretto e lascia i suoi in 10 per un'ora | Due legni di Falzerano

Non basta questa volta la rete di Elia al Grifo per portare a casa i 3 punti che avrebbero tenuta aperta la speranza nella rincorsa al Padova capolista. Il Perugia passa in vantaggio, ma non riesce a chiudere la partita dopo la seconda rete consecutiva di Elia, che si fa trovare pronto sul cross di Di Noia.

Questa volta, anche la sorte non gira nel verso giusto. Falzerano colpisce due volte il palo in 3 minuti. E poi l’episodio decisivo al 35′ del primo tempo, il rosso diretto rimediano da Vano, appena entrato in campo per l’infortunato Elia. L’arbitro giudica da rosso diretto il braccio alzato troppo dall’attaccante biancorosso su Iotti in un contrasto a centrocampo. Una decisione, quella del signor Rutella di Enna, apparsa forse eccessiva, che costringe i Grifoni a giocare un’ora con un uomo in meno.

La Fermana trova il pari nella ripresa con Boateng, lasciato solo da Di Noia a colpire di testa sul secondo palo.

Caserta prova a vincerla ugualmente, inserendo Melchiorri e Minesso. Ma sono i padroni di casa a mancare la rete della vittoria, con Urbinati che pescato da Fabris tutto solo al centro dell’area calcia incredibilmente fuori.

Il Grifo prova a gettarsi in avanti alla disperata ricerca della vittoria, scoprendosi però alle ripartenze dei padroni di casa.

Il recupero finisce 1-1. Un punto che serve a poco ai Grifoni.

Tabellino e pagelle

Fermana – Perugia 1-1

18′ pt Elia (P), 11′ st Boateng (F)

Fermana: Ginestra 6, Urbinati 5, Manetta 6, Cais 6, Iotti 6 (22′ st Mosti 6), Neglia 6, Scrosta 6, Boateng 7 (25′ st D’Anna 6), Sperotto 5.5 (5′ st Mordini 6), Rossoni 5 (5′ st Fabris 6.5), Graziano 6 (22′ st Grossi 6). All. Cornacchini 6.5. A disp.: Massolo, Manzi, Kasa, Cremona, Palmieri, Grbac, Bonetto.

Perugia: Minelli 6, Angella 6 (28′ st Melchiorri 6), Monaco 6, Elia 7 (34′ pt Vano 4), Di Noia 5.5 (28′ st Minesso 6), Kouan 6, Falzerano 7, Murano 5.5 (17′ st Bianchimano 6), Sounas 6 (17′ st Crialese 6.5), Moscati 6, Cancellotti 6. All. Caserta 6. A disp: Fulignati, Bocci, Rosi, Burrai, Vanbaleghem, Negro.

Arbitro Rutella di Enna.