Grifo e Padova vincono: il campionato si decide negli ultimi 90 minuti

Il Perugia supera in casa il Matelica 2-0 con una doppietta di Minesso: per conquistare la Serie B diretta serve una vittoria a Salò

Il Grifo supera in casa 2-0 con una doppietta di Minesso e mantiene la testa della classifica a braccetto con il Padova, che passa nel secondo tempo 1-0 a Carpi. Il pari del Sudtirol, fermato in casa dal Cesena, assicura il secondo posto matematico alla coppia di testa, che ora si gioca l’accesso diretto in Serie B in 90 minuti. Il Perugia sul campo della Feralpi Salò, il Padova in casa contro la Sambenedettese. Ma il campionato è in mano ai ragazzi di Caserta: in caso di arrivo a pari punti, infatti, la spunta il Perugia per i migliori risultati negli scontri diretti.

Tabellino e pagelle

Perugia – Matelica 2-0

26′ pt e 4′ st (rig.) Minesso (P)

Perugia: Minelli 6.5, Rosi 7, Monaco 7, Elia 6, Sounas 6, Crialese 6.5, Vanbaleghem 6.5, Negro 6 (42′ pt Angella 6.5), Murano 6 (31′ st Melchiorri 6), Kouan 6.5 (15′ st Burrai 6), Minesso 7.5 (31′ st Falzerano 6). All. Caserta 7.

A disp.: Bocci, Favalli, Sgarbi, Di Noia, Bianchimano, Cancellotti, Vano.

Matelica: Cardinali 6, Di Renzo 6, De Santis 5, Volpicelli 5.5, Zigrossi 5.5 (29′ st Bordo 6), Leonetti 5.5 (12′ st Franchi 6), Balestrero 5.5 (29′ st Pizzutelli 6.6), Tofanari 5 (29′ st Fracassini 6), Moretti 5.5, Magri 5.5, Calcagni 5 (41′ st Barbarossa sv). All. Colavitto 6.

A disp.: Martorel, Vitali, Baraboglia, Peroni, Seminara, Alberti, Mbaye.

Arbitro: Federico Longo di Paola.

La partita

Grifo subito arrembante, ma gli ospiti si difendono bene.

Al 13′ pt la prima occasione capita sui piedi di Murano, servito da Rosi, ma il suo sinistro in corsa non inquadra la porta di poco.

Il vantaggio del Grifo arriva al 26′ pt: Minesso la piazza nell’angolino beffando Cardinali.

Al 40′ pt la prima occasione per il Matelica su un errore di Elia, ma Minelli ha un ottimo riflesso e sventa il pallonetto di Moretti. Nell’azione il Perugia perde Negro per infortunio: dentro Angella.

Al 4′ st il Grifo trova il raddoppio su calcio di rigore per tocco di mano di De Santis. Dal dischetto Minesso non sbaglia.

Al 10′ st Murano non trova l’impatto con la palla dopo un’azione insistita di Vanbaleghem.

Al 14′ st Minelli neutralizza un tentativo di Di Renzo.

Al 24′ st sortita offensiva di Monaco che serve Murano, il cui destro a giro sfiora l’incrocio dei pali.

Al 34′ st ci prova Melchiorri, ma non inquadra la porta.