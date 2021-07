Grifo di Alvini, buona la prima: 8-0 al Sulpizia

Buone indicazioni dall'amichevole di Pieve Santo Stefano, il nuovo tecnico vuole prima saggiare i grifoni che hanno vinto in C

Buona la prima per mister Alvini alla guida del Grifo, che in amichevole a Pieve Santo Stefano supera la Polisportiva Sulpizia per 8-0. I sorrisi non arrivano certo dal risultato, irrilevante, ma dalle buone trame di gioco che si sono intraviste tra l’ossatura della formazione che ha vinto il campionato di C e i nuovi innesti, alcuni dei quali già impiegati

In avvio Alvini schiera in porta Chichizola (rimasto in campo una settantina di minuti) Sgarbi, Angella, il neo acquisto Curado, Burrai, Murano, Vanbaleghem, Falzerano, Kouan, e i nei grifoni Carretta e Lisi.

Burrai, la cui permanenza a Perugia resta incerta, sblocca la partita al 17′ su rigore. Poi vanno a segno Kouan (molto cercato dal tecnico) e Murano. Nella ripresa in rete Melchiorri, Di Noia, doppietta di Bianchimano, Lunghi in chiusura.

Non ancora inseriti gli ultimissimi acquisti: l’attaccante Kalifa Manneh, il difensore Dell’Orco e il giovane centrocampista Emmauel Gyabuaa.

Tabellino

Perugia – Polisportiva Sulpizia 8-0

Reti: 17′ pt (rig.) Burrai, 20′ pt Kouan, 27′ pt Murano, 9′ st Melchiorri, 11′ st Di Noia, 20′ st e 27′ st Bianchimano, 39′ st Lunghi.

PERUGIA (1° tempo): Chichizola, Sgarbi, Angella, Curado, Burrai, Murano, Carretta, Vanbaleghem, Falzerano, Lisi, Kouan. All. Alvini

PERUGIA (2° tempo): Chichizola (26′ st Moro), Sgarbi (20′ st Angori), Angella (14′ st Cancellotti), Curado (26′ st Lunghi), Rosi, Righetti, Sounas, Di Noia, Melchiorri, Bianchimano, Kouan (14′ st Konate). All. Alvini

SULPIZIA: Cavalli, Bottoni, Donnini, Rinaldini, Gigli, Piccardi, Schaban, Metozzi, Prifti, Cuccolini, Vischi. Entrati nella ripresa: Ghirelli (GK), Marini (GK), Koci, Ghignoni, Nocentini, Santoro, Cresti, Jusef, Taounza, Cagnini, Bigoni, Salvini. All. Guerra