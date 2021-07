Colpo Perugia, dalla Serie A arriva Dell’Orco

Giornata col botto per il mercato del Grifo dopo il prestito di Gyabuaa | Il mix di forze giovani ed esperienza ora si prova anche in attacco

Dopo aver ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Atalanta del giovane Gyabuaa il Perugia piazza un colpo di mercato, con l’acquisto a titolo definitivo dal Sassuolo del difensore Cristian Dell’Orco (nella foto dell’AC Perugia insieme a Comotto).

Il Perugia ha battuto la concorrenza del Pisa per l’esperto calciatore, classe 1994, che può essere impiegato centrale o esterno. Cristian Dell’Orco ha firmato un triennale per il Perugia.

Per lui 54 presenze in Serie A con le maglie di Sassuolo, Empoli (con la quale ha realizzato al momento l’unico gol in massima serie) Lecce e Spezia, quest’ultima nella scorsa stagione.

Ha militato anche nel Novara, Ascoli e Feralpisalò e vestito la maglia dell’Italia Under 20 per 7 volte.

Giornata che fa sognare i tifosi

Una giornata che fa sognare i tifosi. Emblematica del mercato del Perugia, sotto la regia di Giannitti. Nello stesso giorno il Perugia chiude per un calciatore esperto, di sicuro rendimento qual è Dell’Orco, e un giovane di grandi speranze come Gyabuaa, scuola Atalanta e calciatore delle nazionali giovanili italiane. Il giusto mix tra linea verde ed esperienza che ora potrebbe portare a un altro colpo in attacco, un ritorno (si prova per Di Carmine e Cerri) dopo la scommessa Kalifa Manneh.