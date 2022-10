Grifo a Como, Baldini: “Non rinunciamo al sogno della A”

Alla vigilia della delicata trasferta del Sinigaglia il tecnico del Perugia punta ancora sull'aspetto motivazionale

A guardare la classifica della sfida di domenica al Sinigaglia di Como, dove il Perugia, penultimo, andrà a far visita alla formazione fanalino di coda, vengono in mente ben altri pensieri e soprattutto emergono comprensibili paure. Ma il tecnico dei biancorossi, Silvio Baldini, non rinuncia a parlare del “sogno di portare il Perugia in Serie A”. Per lui è quella la chiava motivazionale per riuscire a tirar fuori tutto il potenziale dai giocatori che ha a disposizione.

Un elemento che per l’allenatore del Perugia “è più importante della tecnica della tattica”. Per questo insiste molto su questo concetto nella conferenza stampa prima della delicata trasferta di Como. “Se guardi la classifica con gli occhi – insiste – non puoi vedere la Serie A. Ma col cuore è normale, perché vuol dire che hai un sogno”. Un sogno che la squadra deve vivere e non solo “ascoltare”. Anche perché, terminati gli allenamenti, i giocatori ascoltano poi altre voci, lamenta il tecnico.