Grazie ad Agenda Urbana arrivano a Foligno spazi educativi e aggregativi per bambini

Nell’ambito di Agenda Urbana, relativamente alle azioni che includono l’inclusione sociale e la lotta alla povertà, sarà attivato il servizio di educativa–territoriale extrascolastico per bambini dai 5/6 a 10/11 anni di età con l’obiettivo di offrire luoghi e spazi educativi e aggregativi caratterizzati da attività di gioco, laboratori espressivi, gite ed escursioni, sostegno per i compiti e partecipazione a eventi cittadini con proposte elaborate dai bambini.

Il servizio sarà presente in quattro zone della città con le seguenti sedi: Centro Storico nei locali comunali di Piazza Piermarini, via Contrastanga (ricettività: 30 bambini e 2 educatrici/educatori); Ina Casa nella scuola primaria in via Fiume Trebbia (ricettività: 30 bambini e 2 educatrici/educatori); Subasio nella struttura comunale di via Piemonte (Prato Smeraldo con la ricettività di 30 bambini e 2 educatrici/educatori); Colfiorito nella scuola primaria della frazione (prefabbricato in legno, ricettività: 15 bambini e 1 educatrice/educatore.

Il calendario invernale va dal 1 ottobre 2019 al 29 maggio 2020 con quattro aperture settimanali e con le sospensioni previste dal calendario scolastico. Ecco gli orari nelle diverse sedi:

Subasio: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30;

Centro Storico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30;

Ina Casa: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,30;

Colfiorito: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18

Possono accedere al servizio i bambini e bambine con un’età minima di 5/6 anni o un’età massima di 10/11 anni, che frequentano la scuola primaria nell’anno scolastico in corso e sono residenti nel Comune di Foligno o hanno uno dei genitori con sede lavorativa nel Comune di Foligno.

Le domande – su modello prestampato – compilato e presentato secondo le modalità e i termini indicati dall’avviso stesso vanno presentate fino a venerdì 13 settembre allo Sportello unico integrato del Comune di Foligno in piazza della Repubblica (mercoledì-venerdì dalle 9 alle ore 12,30 e giovedì dalle 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,30

Alla domanda di iscrizione al servizio debitamente compilata e sottoscritta, va allegata la seguente documentazione: attestazione Isee, in corso di validità. La mancata presentazione determinerà l’applicazione della retta massima; copia di valido documento di identità del genitore, pena la nullità della domanda; certificazione o relazione rilasciate dalla Usl Umbria 2 o dal servizio sociale territoriale in presenza di specifici requisiti di accesso, se dichiarati nel modello di richiesta.

