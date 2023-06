Incidente mortale lungo A1: schianto tra 2 auto e tir | Code e file verso Firenze - Tuttoggi.info

Incidente tra Fabro e Chiusi. 2 auto contro tir, ci sarebbero feriti gravi. Vigili del fuoco, Polizia Stradale e 118 sul posto

Sulla A1 Milano-Napoli tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente mortale avvenuto all’altezza del km 427 dove sono rimasti coinvolti un camion e due auto. Al momento si registrano un morto e diversi feriti. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda, mentre si registrano 5 km di coda all’uscita obbligatoria di Fabro. Per chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire a Orvieto seguire le indicazioni per Orvieto Scalo – Ficulle S.P. Umbro Casentinese – Fabro Scalo, proseguire per Ponticelli Chiusi Scalo – Chianciano e rientrare in autostrada a Chiusi. Per le lunghe percorrenze si consiglia di uscire alla stazione di Orte percorrere la E45 e rientrare a Valdichiana. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

