Grave lutto per l’assessore Braconi, morta la moglie Marianna Assainato

“Prima ancora di condividere un percorso amministrativo, siamo amici e, in quanto tali, oggi più di ieri ci sentiamo uniti a te, Andrea. Ciao Marianna!”. Con queste parole il sindaco di Corciano, Cristian Betti, ha voluto sostenere in un momento di grande dolore l’Assessore all’innovazione tecnologica, associazionismo e sport, Andrea Braconi, che proprio in queste ore deve affrontare la perdita dell’amata moglie Marianna Assainato.

Un grave lutto avvenuto nella mattinata di giovedì, dopo una malattia che sembrava sconfitta ed invece si è ripresentata con imprevedibile crudeltà.

Al cordoglio del primo cittadino si unisce quello della giunta e dell’amministrazione tutta. L’assessore Andrea Braconi è molto stimato in Comune e sull’intero territorio, per l’impegno profuso a favore della comunità e insieme alla moglie formava un coppia affiatata, sempre sorridente e disponibile.

Anche il Comune di Perugia manifesta il suo cordoglio per la morte di Marianna Assainato. L’Assessore Luca Merli, a titolo personale nonché a nome dell’intera Amministrazione comunale e della città Perugia, esprime infatti il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Marianna, moglie dell’assessore all’innovazione tecnologica, associazionismo e sport del Comune di Corciano Andrea Braconi: “In un momento così difficile ci stringiamo con sincero e profondo affetto attorno ad Andrea Braconi ed alla sua famiglia per questo grave lutto”.

