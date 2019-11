Grave incidente in galleria sul Raccordo AGGIORNAMENTI

Grave incidente in galleria nel cosiddetto Nodo di Perugia del Raccordo autostradale. Per cause che sono in corso di aggiornamento, un’auto si sarebbe scontrata con altre veicoli, tra cui un mezzo pesante.

L’incidente si è verificato a metà pomeriggio, prima delle 18, nella galleria di Piscille.

In terra, purtroppo, vicino ad un’auto ribaltata, un telo bianco sull’asfalto. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il traffico è bloccato lungo il Raccordo Perugia – Bettolle.

(Notizia in aggiornamento)

