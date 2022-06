Grave incidente sull’autostrada A1 tra Orvieto e Fabro, muore una donna | Aggiornamenti

Sul posto la Polizia Stradale, 118 e personale di autostrade per l’Italia.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale guidata dal comandante Stefano Spagnoli, un’auto – a bordo della quale viaggiava una famiglia di quattro persone – ha violentemente tamponato un’autocisterna sulla corsia di sorpasso. Nel violento impatto è deceduta una donna di circa 70 anni, di origini calabresi.

Come detto, l’incidente è avvenuto nel tratto umbro dell’autostrada, più precisamente al km 442, in direzione Milano. Intorno alle 8.10 si segnalano 4 km di coda per chi viaggia verso nord. In alternativa si consiglia di uscire ad Orvieto e rientrare a Fabro dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

(ultimo aggiornamento alle 8.39)