 Grande successo per Cambio Festival a Palazzo di Assisi: tre serate tra jazz, progressive e world music | Foto - Tuttoggi.info
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Grande successo per Cambio Festival a Palazzo di Assisi: tre serate tra jazz, progressive e world music | Foto

Flavia Pagliochini

Grande successo per Cambio Festival a Palazzo di Assisi: tre serate tra jazz, progressive e world music | Foto

Lun, 20/07/2026 - 12:05

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Grande successo per Cambio Festival 2026, che ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe nella sua storica location del Castello dei Figli di Cambio a Palazzo di Assisi dove si sono svolte tre serate consecutive, dal 16 al 18 luglio. Le tre date palazzane si sono aperte con il Paolo Ricca Group e special guest David Cross, storico violinista dei King Crimson, per una serata dedicata al jazz-rock e al progressive europeo. Una collaborazione che ha conquistato il pubblico con un repertorio originale e di grande intensità.

Il 17 luglio è stata la volta dell’Antonio Forcione Quartet: il celebre chitarrista acustico, che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Phil Collins, Bobby McFerrin e Van Morrison, ha proposto un coinvolgente viaggio musicale tra jazz, world music e sonorità mediterranee, ricevendo lunghi applausi al termine dell’esibizione. A chiudere il programma di luglio, sabato 18, è stato Renaud Garcia-Fons con il progetto “Blue Maqam”, un raffinato percorso sonoro con la voce di Solea Garcia Fons attraverso Mediterraneo, Persia e Irlanda, impreziosito da testi ispirati agli haiku.

Archiviato con successo il ritorno nella storica location, il 9 e il 10 agosto Cambio Festival 2026 si sposta a Costa di Trex per un doppio appuntamento sempre alle 21.30: si parte con il concerto gratuito di Ajde Zora e repertorio di Balkan Gipsy Music e a seguire la Perugia Big Band in “Orchestral Suite No. 1”. Per tutti i concerti a pagamento, l’ingresso è gratuito per gli under 18; biglietti prenotabili su TicketItalia.

Accanto alla musica, Cambio Festival 2026 presenta la prima edizione di Cambio Parole, una rassegna di incontri dedicata al pensiero critico. Il tema centrale sarà la “Rivoluzione”, declinato attraverso quattro appuntamenti tematici con esperti e intellettuali. Dopo “La guerra invisibile”, un incontro focalizzato sulla cyber guerra e l’intelligenza artificiale con Raffaele Di Marzio, si prosegue il 24 luglio alle 19 al Giardino di Palazzo Minciotti nel centro storico di Assisi (scalette di San Lorenzo) con “Uno contro molti” con Samuele Chiovoloni, appunti appassionati e tendenziosi per una storia del teatro. Il 4 settembre alle 17 alla Biblioteca del Sacro Convento ad Assisi “I.A.: Intelligenza artificiale o Inferno attuale?”, un focus sui “gironi dell’intelligenza artificiale tra lavoro, norme, economia in una quotidiana e silente rivoluzione”, con Simone Andreozzi. E infine il 13 novembre alle 17 al Museo di Bettona “Dal colore al codice”, la rivoluzione permanente dei linguaggi artistici raccontata da Clarissa Sirci.

Cambio Festival è realizzato con il sostegno della Città di Assisi e di Sviluppumbria, Acton come partner ufficiale, main sponsor Francesca Menichelli – consulente finanziario, Baldini Recupero e Smaltimento e BCC – Banca Centro Toscana e Umbria, in collaborazione con Fineco e con il patrocinio della Città di Perugia. La manifestazione è realizzata con il sostegno dei Fondi PR – FESR 2021-2027 – Az. 1.3.4 Sostegno alle imprese turistiche, di servizi per il turismo, cinematografiche, audiovisive, culturali e creative e sociali.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival

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