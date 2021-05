Governo anticipa riaperture, coprifuoco subito spostato. Il calendario

Coprifuoco abolito dal 21 giugno, riaprono locali al chiuso, centri commerciali e palestre ma cerimonie col "green pass"

Il Governo Draghi anticipa le riaperture e stila un calendario preciso verso il ritorno alla normalità. Anche se alcuni settori rimarranno chiusi: è il caso delle discoteche. Mentre già nelle prossime ore il coprifuoco sarà spostato alle 23 ed eliminato completamente dal 21 giugno.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lunedì sera (17 maggio) un nuovo decreto legge. Il Governo ha dunque varato un nuovo piano di riaperture anticipando quanto previsto appena qualche giorno fa. Misure che non si applicheranno però in caso di zone arancioni o rosse, cioè di una impennata di contagi che appare ora improbabile in tutta Italia, considerando poi che vengono modificati i parametri relativi.

In attesa della pubblicazione del decreto legge del Governo sulle riaperture (che dovrebbe avvenire già nelle prossime ore), da Palazzo Chigi è stato diramato un comunicato che anticipa tutte le novità.

Governo anticipa riaperture, novità su criteri per le zone

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, – viene spiegato – ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche.

Cosa cambierà

Di seguito le principali: