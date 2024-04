Gomme squarciate e scritte diffamatorie contro dipendente comunale, sindaco denuncia - Tuttoggi.info

La vittima è il responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Pietralunga, nel giro di un mese due gravi episodi nei sui confronti

Atti intimidatori nei confronti del responsabile dell’ufficio tecnico comunale. Succede a Pietralunga, dove a denunciare gli episodi è lo stesso sindaco Mirko Ceci.

La vittima in questione, già lo scorso marzo, aveva ritrovato (in pieno giorno) tutte e quattro le gomme dell’auto squarciate. Solo alcuni giorni fa, invece, sono apparse scritte intimidatorie e diffamatorie (peraltro rivolte anche all’amministrazione comunale) sulla cartellonistica di un cantiere in via Gabriotti.

“Nel censurare tali condotte, non appartenenti alla civile Umbria, – ha dichiarato il primo cittadino – faccio una ferma condanna di quanto accaduto, rappresentando che non ci faremo in alcun modo intimorire da tali vili atti, auspicando che quanto prima siano assicurati alla giustizia i responsabili”.

“Da parte sua l’amministrazione comunale – dice Ceci – oltre ad esprimere piena solidarietà al responsabile dell’ufficio tecnico, ha provveduto a presentare denuncia querela all’autorità giudiziaria per l’accaduto, preannunciando che si costituirà parte civile nei confronti dei responsabili, ad oggi ignoti. Purtroppo ho rilevato un assordante silenzio delle forze politiche locali, in particolare quelle presenti in Consiglio comunale, che nonostante quanto da me denunciato in aula hanno evitato di prendere posizione sul punto”.