PERUGIA – Dalle aule scolastiche alle caserme per toccare con mano cosa significa garantire la sicurezza quotidiana dei cittadini. Prosegue nel Perugino il percorso di educazione alla legalità promosso dall’Arma dei Carabinieri, un’iniziativa che mette in contatto diretto i militari e gli alunni delle scuole primarie per avvicinare i più giovani al rispetto delle regole, alla convivenza civile e al senso di responsabilità.

Accanto alle lezioni frontali negli istituti, il progetto ha previsto due uscite sul territorio che hanno portato i bambini dentro i presidi locali dell’Arma:

 a Ponte San Giovanni, gli studenti della scuola primaria “Mazzini” hanno visitato la locale Stazione dei Carabinieri. Guidati dai militari, hanno scoperto come si organizza il lavoro quotidiano di tutela del territorio e quali sono le procedure di intervento. A catalizzare l’attenzione dei piccoli visitatori è stata soprattutto la “Gazzella”, la vettura di servizio dell’Arma, osservata da vicino tra sirene, lampeggianti e domande sul pronto intervento;

 a Corciano, i militari della Stazione hanno invece aperto le porte agli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Girasole”. Anche in questo caso l’incontro si è trasformato in un momento di dialogo aperto, durante il quale i ragazzi hanno potuto soddisfare le proprie curiosità sul mestiere del carabiniere e sul funzionamento del presidio locale.

Attraverso questi appuntamenti, l’Arma punta a consolidare il legame con le istituzioni scolastiche del territorio, scommettendo sul dialogo diretto e sull’esperienza concreta come strumenti fondamentali per costruire, fin dall’infanzia, la consapevolezza dei propri diritti e doveri all’interno della comunità.