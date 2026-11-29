L’ITT ALLIEVI SANGALLO di Terni incontra le famiglie per promuovere la cultura della sicurezza digitale e della protezione dei dati personali.
In un contesto tecnologico in continua evoluzione, in cui la sicurezza informatica e la tutela della privacy assumono un ruolo sempre più centrale, l’ITT ALLIEVI SANGALLO promuove un incontro dal titolo “Sicurezza informatica e privacy: lo stato dell’arte all’ITT”, rivolto ai genitori degli studenti delle attuali classi del biennio e alle famiglie dei ragazzi interessati ad iscriversi all’Istituto il prossimo anno scolastico.
In una realtà scolastica in cui l’innovazione tecnologica e l’utilizzo degli strumenti digitali rappresentano elementi caratterizzanti dell’offerta formativa, la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali costituiscono una priorità.
L’iniziativa nasce quindi dalla volontà di condividere con le famiglie le strategie e le misure adottate dall’Istituto per garantire la sicurezza dei propri sistemi informatici, tutelare gli studenti e prevenire i rischi legati all’utilizzo delle tecnologie digitali.
L’incontro si svolgerà mercoledì 2 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Tripepi dell’Istituto, in collaborazione con REKORDATA s.r.l., partner dell’ITT nel percorso di innovazione tecnologica che ha portato l’Istituto a ottenere il riconoscimento di Apple Distinguished School.
L’ITT ALLIEVI SANGALLO invita tutte le famiglie interessate a partecipare a questo momento di informazione e confronto, nella consapevolezza che la sicurezza digitale rappresenti una responsabilità condivisa tra scuola e famiglia.
Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO DI TERNI, VIALE CESARE BATTISTI , 131, TERNI, TERNI, UMBRIA