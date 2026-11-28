ROMA (ITALPRESS) – “Speriamo che paghi chi deve pagare”. È l’auspicio espresso dall’avvocato Carlo Taormina, presente oggi alla camera ardente di De Gennaro, allestita nella cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca, a Roma. Taormina ha ricordato il rapporto personale che lo legava a De Gennaro: “Io e De Gennaro eravamo in buoni rapporti”. L’avvocato ha poi richiamato l’attenzione sul lavoro della magistratura di Caltanissetta, chiamata ad approfondire la vicenda e a fare chiarezza sulle persone che, secondo quanto riferito dallo stesso De Gennaro, avrebbero avuto un ruolo nella sua vicenda, nel bene o nel male. “Adesso tocca a Caltanissetta capire quelli che secondo De Gennaro sono quelli che lo hanno fatto operare , nel bene o nel male”, ha dichiarato. Taormina ha infine invitato a lasciare spazio agli inquirenti, sottolineando la necessità di tutelare il lavoro della magistratura: “Lasciamo lavorare la Procura di Caltanissetta, va protetta fino in fondo”.

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