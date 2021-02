Giuseppe Margaritelli, l’addio al re del parquet

Si è spento a Perugia all'età di 93 anni | Ha fatto la storia delle costruzioni in legno: dalle traversine delle Fs al prestigioso Listone Giordano

L’addio del mondo imprenditoriale, oltre che dei suoi cari, a Giuseppe Margaritelli, il re del parquet, presidente del Gruppo Margaritelli e cavaliere del Lavoro. Era nato nel 1928 a San Venanzo ed aveva lavorato fin da giovane nella segheria di famiglia, diventata poi una delle più importanti del centro Italia.

E’ da lì che, tra le altre cose, è uscita la maggiore parte delle traversine delle Ferrovie dello Stato.

Ma è nel parquet che il nome Margaritelli ha segnato la storia dell’imprenditoria nel settore delle costruzioni e dell’arredo. Dalla collaborazione con il professor Guglielmo Giordano è nato il famoso Listone Giordano.

Il Gruppo Margaritelli, fondato da Giuseppe insieme ai fratelli, ha stabilimenti in Umbria a Miralduolo di Torgiano, Bettona e Ponte San Giovanni. Ed altri quattro in Italia e in Francia. Sono oltre 500 le show room Listone Giordano in tutto il mondo.