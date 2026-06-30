Giuliano Granocchia confermato alla guida di Confesercenti Umbria - Tuttoggi.info

Giuliano Granocchia è stato riconfermato alla guida di Confesercenti Umbria, nel congresso che si è svolto a Todi, a cui hanno partecipato i delegati di oltre venti categorie professionali. Erano presenti sia le categorie tradizionali, come le macellerie, le pescherie, gli autolavaggi, la ristorazione, i benzinai, gli ambulanti, sia altri delegati in rappresentanza delle categorie di servizio come ad esempio i professionisti.

Giuliano Granocchia, nel ringraziare al termine dell’evento congressuale, ha commentato: “La fiducia che mi è stata nuovamente accordata rappresenta per me un grande onore e una responsabilità ancora maggiore. Il nuovo mandato – ha annunciato – vedrà Confesercenti Umbria impegnata con determinazione nei tavoli di confronto regionali, portando il contributo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi alla costruzione di un modello di sviluppo capace di coniugare crescita economica, qualità del lavoro e valorizzazione dei territori”.

Granocchia ha poi spiegato: “L’Umbria sta attraversando una congiuntura complessa, caratterizzata da una crescita insufficiente, da una produttività stagnante e da livelli salariali che non solo faticano a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, ma troppo spesso vede famiglie ed imprese in grande sofferenza. È una situazione che richiede una visione strategica e scelte coraggiose: servono una vera politica industriale e una moderna politica per il commercio, capaci di sostenere gli investimenti, l’innovazione, la competitività delle imprese e la vitalità dei nostri centri urbani. Confesercenti – ha concluso Giuliano Granocchia – sarà parte attiva di questo confronto, con proposte concrete e con la volontà di contribuire alla definizione di un nuovo modello di sviluppo per l’Umbria”.